Во Франции начались похороны застреленного полицией подростка

Похороны 17-летнего Нахеля М., убийство которого привело к беспорядкам во Франции, начались в Нантере. Об этом в субботу, 1 июля, написала газета Le Monde.

Церемония проходила в траурном зале при кладбище Мон-Валерьен, затем продолжилась в местной мечети.

Как отмечает издание, проститься с подростком пришло очень много жителей города. Вход на траурную церемонию контролируют местные мужчины и молодежь, они не пропускают на мероприятие незнакомых людей. Журналистов просят покинуть территорию.

В распоряжении «Известий» есть эксклюзивные кадры с кладбища в Нантере, хотя журналистов на церемонию не допускают. На кадрах видна большая толпа людей, собравшаяся на похороны. В ближайшее время начнется чтение молитвы. Погребение еще не состоялось.

Правоохранители застрелили 17-летнего подростка в Нантере 27 июня. После этого в стране начались массовые беспорядки. В полиции заявили, что юноша отказался выполнять требования сотрудников правопорядка.

Вечером 30 июня несколько сотен человек собрались на площади Согласия напротив здания национального собрания Франции (нижней палаты парламента) в центре Парижа на стихийный митинг.

В ходе беспорядков в ночь на 1 июля во Франции было арестовано более 1330 человек.

Корреспондент «Известий» Виталий Чащухин 30 июня показал последствия беспорядков — появились группы мародеров, которые разграбили местные торговые центры.