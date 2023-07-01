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Более тысячи человек задержаны во Франции в ходе беспорядков минувшей ночью

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Фото: REUTERS/Juan Medina
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Более 1330 человек были арестованы во Франции в ходе беспорядков в ночь на субботу. Об этом в субботу, 1 июня, сообщил французский телеканал BFM TV

«Усиленный персонал, легкая броня и комендантский час: в пятницу власти еще больше усилили свои средства, пытаясь остановить цикл насилия, грабежей и разрушений», — сообщил BFMTV.

Протесты в ночь на субботу были менее интенсивными, чем днем ранее, уточнил канал. Однако, несмотря на это, всего за ночь было зарегистрировано не менее 1330 арестов, сообщили в местной полиции.

В ходе ночных беспорядков пострадали 79 полицейских, нападению подверглись 31 полицейский комиссариат, 16 муниципальных полицейских участков и 11 казарм жандармерии, сообщил канал со ссылкой на местное МВД.

Сообщается также, что для борьбы с беспорядками было мобилизовано 45 тыс. полицейских и жандармов, развернута бронетехника и задействовано элитное антитеррористическое подразделение французской жандармерии GIGN.

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Накануне вечером сообщалось, что несколько сотен человек собрались на площади Согласия, напротив здания национального собрания Франции (нижней палаты парламента) в центре Парижа на стихийный митинг.

Беспорядки во Франции начались в пригородах Парижа после того, как утром 27 июня правоохранители застрелили 17-летнего подростка в Нантере. В полиции заявили, что юноша отказался выполнять требования сотрудников правопорядка.

Корреспондент «Известий» Виталий Чащухин 30 июня показал последствия беспорядков — появились группы мародеров, которые разграбили местные торговые центры.

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