Сотни человек собрались на стихийный митинг на площади Согласия в Париже
Несколько сотен человек собрались на площади Согласия, напротив здания Национального собрания Франции (нижней палаты парламента) в центре Парижа на стихийный митинг. Об этом 30 июня сообщил корреспондент «Известий» Анастасия Рикеза.
Участники скандируют лозунги против полиции и требует справедливости в ситуации с застреленным 27 июню подростком. Как сообщает телеканал BFM, большинство участников составляют молодые мужчины и девушки.
Пока полиция выборочно проверяет собравшихся и просит покинуть площадь, владельцы магазинов забивают окна, боясь нового всплеска погромов.
Беспорядки во Франции начались в пригородах Парижа после того, как утром 27 июня правоохранители застрелили 17-летнего подростка в Нантере. В полиции заявили, что юноша отказался выполнять требования сотрудников правопорядка. В ходе протестов в ночь на 30 июня были задержаны по меньшей мере 875 участников.
Корреспондент «Известий» Виталий Чащухин 30 июня показал последствия беспорядков — появились группы мародеров, которые разграбили местные торговые центры.