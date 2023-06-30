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По меньшей мере 875 участников беспорядков задержаны во Франции

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Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier
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Во Франции в ночь с 29 на 30 июня задержаны по меньшей мере 875 участников беспорядков, которые начались в стране после убийства 17-летнего водителя, не выполнившего требования дорожного патруля. Об этом сообщила газета Le Parisien.

В частности, в Париже и пригородах полиция и жандармы задержали 408 человек.

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Беспорядки начались в пригородах Парижа после того, как утром 27 июня правоохранители застрелили 17-летнего подростка в Нантере. В полиции отметили, что юноша отказался выполнять требования сотрудников правопорядка.

Прокуратура Нантера потребовала временного заключения под стражу полицейского, который совершил преступление. Прокурор Паскаль Марш сказал, что условия для применения оружия полицейским соблюдены не были.

Корреспондент «Известий» Виталий Чащухин 30 июня показал последствия беспорядков — появились группы мародеров, которые разграбили местные торговые центры.

Также в пятницу стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон покинул саммит в Брюсселе, а также отменил запланированную пресс-конференцию, чтобы вернуться в Париж из-за беспорядков в стране.

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