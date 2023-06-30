Макрон покинул саммит ЕС в Брюсселе из-за беспорядков во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон покинул саммит в Брюсселе, а также отменил запланированную пресс-конференцию, чтобы вернуться в Париж из-за беспорядков в стране. Об этом 30 июня сообщает BFMTV.

Согласно данным телеканала, президент возглавит заседание кризисного штаба в 13:00 часов (14:00 мск). На нем будут обсуждаться беспорядки во Франции, которые начались после того, как утром 27 июня в пригороде Парижа — Нантере — полицейский убил 17-летнего подростка, который был за рулем и отказался выполнять требования сотрудников правоохранительных органов, пишет «Газета.Ru».

Прокуратура Нантера потребовала временного заключения под стражу полицейского, который совершил преступление. Прокурор Паскаль Марш сказал, что условия для применения оружия полицейским соблюдены не были.

С момента происшествия во Франции началась беспорядки. Массовые протесты из пригородов Парижа добрались до столицы. Корреспондент «Известий» Виталий Чащухин 30 июня показал последствия беспорядков — появились группы мародеров, которые разграбили местные торговые центры.

В ночь на 29 июня была предпринята попытка устроить побег заключенных из тюрьмы французского Френе. Изначально здание тюрьмы обстреляли фейерверками. Через несколько минут десятки людей в капюшонах в черной одежде попытались ворваться на территорию для призыва заключенных к побегу.

В ходе протестов во Франции задержали 667 человек, сообщил министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен в Twitter.