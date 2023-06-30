Реклама
Прямой эфир
Экономика
Торгово-промышленная палата РФ поддержала законопроект о налоге на сверхприбыль
Мир
Евросоюз призвал Китай оказать давление на Россию из-за конфликта на Украине
Авто
Правительство не поддержало проект об отмене запрета на тонировку стекол авто
Новости компаний
Российскому малому бизнесу помогут увеличить оборотные средства
Мир
Макрон покинул саммит ЕС в Брюсселе из-за беспорядков во Франции
Мир
Лавров заявил о намерении РФ обеспечить беднейшие страны зерном безвозмездно
Общество
СК РФ возбудил уголовное дело после гибели рабочих «Елховнефти» в Татарстане
Общество
Чернышенко заявил об активной интеграции новых регионов России
Общество
Вильфанд спрогнозировал жаркую погоду в Москве в начале июля
Общество
Серебряные медали будут получать выпускники с двумя четверками в аттестате
Общество
В Роспотребнадзоре подтвердили выявление сибирской язвы у жителя Тувы
Общество
Сбой в отправке багажа произошел в аэропорту Шереметьево
Политика
Лавров отметил признательность России Сербии

Макрон покинул саммит ЕС в Брюсселе из-за беспорядков во Франции

0
Фото: Global Look Press/Alexis Sciard
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Франции Эммануэль Макрон покинул саммит в Брюсселе, а также отменил запланированную пресс-конференцию, чтобы вернуться в Париж из-за беспорядков в стране. Об этом 30 июня сообщает BFMTV.

Согласно данным телеканала, президент возглавит заседание кризисного штаба в 13:00 часов (14:00 мск). На нем будут обсуждаться беспорядки во Франции, которые начались после того, как утром 27 июня в пригороде Парижа — Нантере — полицейский убил 17-летнего подростка, который был за рулем и отказался выполнять требования сотрудников правоохранительных органов, пишет «Газета.Ru».

Французский бит: в пригородах Парижа вспыхнули беспорядки
Грозит ли Пятой республике собственное BLM-движение

Прокуратура Нантера потребовала временного заключения под стражу полицейского, который совершил преступление. Прокурор Паскаль Марш сказал, что условия для применения оружия полицейским соблюдены не были.

С момента происшествия во Франции началась беспорядки. Массовые протесты из пригородов Парижа добрались до столицы. Корреспондент «Известий» Виталий Чащухин 30 июня показал последствия беспорядков — появились группы мародеров, которые разграбили местные торговые центры.

В ночь на 29 июня была предпринята попытка устроить побег заключенных из тюрьмы французского Френе. Изначально здание тюрьмы обстреляли фейерверками. Через несколько минут десятки людей в капюшонах в черной одежде попытались ворваться на территорию для призыва заключенных к побегу.

В ходе протестов во Франции задержали 667 человек, сообщил министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен в Twitter.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023