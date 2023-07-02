Во Франции вынесли первые приговоры участникам беспорядков

Суд города Гренобля на юго-востоке Франции приговорил троих участников беспорядков к срокам от трех до четырех месяцев лишения свободы. Об этом 2 июля сообщила радиостанция France Info.

Все фигуранты были задержаны при совершении краж из разгромленных магазинов в ночь на 1 июля. Первый молодой человек был приговорен к трем месяцам домашнего ареста за кражу в галерее Лафайет.

Второй мужчина приговорен к трем месяцам ареста. Третий фигурант, 22-летний менеджер, был приговорен к четырем месяцам домашнего ареста за попытку ограбления в магазине Boss.

Всего в воскресенье суд рассмотрит 30 подобных дел.

Всего за ночь на 2 июля в связи с беспорядками было задержано 719 человек, в том числе 315 в Париже и 65 в Марселе.

Ранее в этот день российский сенатор Алексей Пушков заявил, что причиной беспорядков во Франции являются ошибки властей страны и Евросоюза в отношении миграционных процессов. По его мнению, к погромам привели мультикультурализм и толерантность.

Во Франции продолжаются массовые беспорядки, охватившие все крупные города страны. В ночь на 2 июля во время протестов были задержаны 486 человек. Для предотвращения вспышки массовых протестов в Париже были привлечены элитные подразделения спецназа.

Корреспондент «Известий» Виталий Чащухин показывал последствия беспорядков: появились группы мародеров, которые разграбили местные торговые центры.

Беспорядки во Франции начались в пригородах Парижа после того, как утром 27 июня правоохранители застрелили 17-летнего подростка в Нантере. В полиции заявили, что юноша отказался выполнять требования сотрудников правопорядка. В отношении стрелявшего полицейского начато расследование.