Почти 500 человек задержали ночью во Франции в ходе протестов
В ночь на 2 июля число задержанных во время протестов во Франции составило 486 человек, о чем в воскресенье, 2 июля, сообщил телеканал France 24.
В Париже и близлежащих районах дежурило около 7 тыс. правоохранителей, по состоянию на 3:00 воскресенья, 2 июля, в столице арестовали 194 человека. В Марселе полиция разогнала группы молодежи в субботу вечером на главном проспекте.
К полуночи власти Лиона и Марселя, где происходили самые крупные стычки, сообщили о меньшем количестве инцидентов, чем предыдущей ночью. Так, в двух городах было арестовано 77 человек.
«Более спокойная ночь благодаря решительным действиям сил безопасности», — написал министр внутренних дел Франции Джеральд Дарманин в Twitter.
Ранее в этот день стало известно, что для предотвращения вспышки массовых протестов в Париже были привлечены элитные подразделения спецназа.
1 июля французский телеканал BFM TV сообщал, что в ходе беспорядков в предыдущую ночь во Франции было арестовано более 1300 человек. Там отметили, что в ночь на субботу протесты были менее интенсивными, чем днем ранее.
Вечером 30 июня несколько сотен человек собрались на площади Согласия напротив здания национального собрания Франции (нижней палаты парламента) в центре Парижа на стихийный митинг.
Корреспондент «Известий» Виталий Чащухин показал последствия беспорядков: появились группы мародеров, которые разграбили местные торговые центры.
Беспорядки во Франции начались в пригородах Парижа после того, как утром 27 июня правоохранители застрелили 17-летнего подростка в Нантере. В полиции заявили, что юноша отказался выполнять требования сотрудников правопорядка.