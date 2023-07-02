Пушков назвал причину беспорядков во Франции

По мнению российского сенатора Алексея Пушкова, причиной беспорядков во Франции стали ошибки властей страны и Евросоюза в отношении миграционных процессов. Об этом политик 2 июля написал в своем Telegram-канале.

Пушков подчеркнул, что к разрушительным беспорядкам привели мультикультурализм и толерантность.

«В ЕС пытаются игнорировать и не хотят видеть результатов бесконтрольной миграции? События во Франции заставят сделать это», — указал сенатор.

Парламентарий выразил мнение, что политика Парижа из-за происходящих беспорядков не изменится.

Во Франции продолжаются массовые беспорядки, охватившие почти все крупные города страны. В ночь на 2 июля во время протестов были задержаны 486 человек. Для предотвращения вспышки массовых протестов в Париже были привлечены элитные подразделения спецназа.

Кроме того, начались митинги и беспорядки в Бельгии и Швейцарии. Если в Бельгии протесты прошли мирно, то в Лозанне были задержаны несколько человек, в основном несовершеннолетние.

В предыдущую ночь во Франции было арестовано более 1,3 тыс. человек. Отмечалось, что число участников противоправных действий постепенно снижается.

Корреспондент «Известий» Виталий Чащухин показал последствия беспорядков: в разных французских городах появились группы мародеров, которые разграбили местные торговые центры.

Беспорядки во Франции начались в пригородах Парижа после того, как утром 27 июня правоохранители застрелили 17-летнего подростка в Нантере. В полиции заявили, что юноша отказался выполнять требования сотрудников правопорядка.

Прокуратура начала расследование в отношение стрелявшего полицейского.