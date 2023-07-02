Семь человек задержаны после беспорядков в Швейцарии

Во время беспорядков, произошедших в ночь на 2 июля в швейцарской Лозанне, задержаны семь человек, шестеро из них несовершеннолетние, сообщило издание 20Minutes со ссылкой на полицию.

«Речь идет о трех девочках португальского, боснийского и сомалийского происхождения, а также подростках грузинского и сербского происхождения, а также швейцарце, им от 15 до 17 лет», — говорится в сообщении.

Также в полицейском участке находится единственный совершеннолетний — 24-летний швейцарец.

Призыв выйти на улицы швейцарских городов распространялись в соцсетях.

Ранее в этот день сообщалось, что массовые беспорядки, которые начались в пригороде Парижа несколько дней назад, перекинулись на Бельгию и Швейцарию. При этом если митинги в бельгийском Брюсселе проходили относительно мирно, то в Швейцарии мародеры начали грабить магазины.

Ранее в воскресенье стало известно о более 700 арестах в ночь на 2 июля во Франции. В беспорядках пострадали 45 полицейских.

В предыдущую ночь во Франции было арестовано более 1300 человек. Отмечалось, что количество участников противоправных действий постепенно снижается.

Корреспондент «Известий» Виталий Чащухин показал последствия беспорядков: в разных французских городах появились группы мародеров, которые разграбили местные торговые центры.

Беспорядки во Франции начались в пригородах Парижа после того, как утром 27 июня правоохранители застрелили 17-летнего подростка в Нантере. В полиции заявили, что юноша отказался выполнять требования сотрудников правопорядка. Прокуратура начала расследование в отношение стрелявшего полицейского.