Реклама
Прямой эфир
Мир
Уголовное дело возбудили после нападения на дом мэра пригорода Парижа
Мир
Newsweek рассказал об известной России слабости ВСУ
Мир
Семь человек задержаны после беспорядков в Швейцарии
Мир
СМИ сообщили о четырех погибших и 25 пострадавших в результате стрельбы в США
Мир
Во Франции полиция задержала более 700 человек за ночь в ходе протестов
Мир
США обвинили в намерении завладеть венесуэльской нефтью
Общество
Путин отметил профессионализм работников морского и речного флота
Армия
В Запорожской области заявили о подготовке ВСУ ко второму этапу контрнаступления
Недвижимость
На вторичном рынке жилья 55% квартир продается без ремонта
Мир
Global Times назвала истинные цели США под прикрытием поддержки Украины
Общество
Эксперт предсказал климатическую миграцию трети населения Земли
Мир
Bloomberg узнало об оттоке из европейских фондов около $27 млрд с начала года
Мир
В Китае предупредили о расплате ЕС за своеволие НАТО

Семь человек задержаны после беспорядков в Швейцарии

20Minutes: семь человек задержали после ночных беспорядков в Швейцарии
0
Фото: Global Look Press/Pius Koller
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Во время беспорядков, произошедших в ночь на 2 июля в швейцарской Лозанне, задержаны семь человек, шестеро из них несовершеннолетние, сообщило издание 20Minutes со ссылкой на полицию.

«Речь идет о трех девочках португальского, боснийского и сомалийского происхождения, а также подростках грузинского и сербского происхождения, а также швейцарце, им от 15 до 17 лет», — говорится в сообщении.

Также в полицейском участке находится единственный совершеннолетний — 24-летний швейцарец.

Призыв выйти на улицы швейцарских городов распространялись в соцсетях.

Французский бит: в пригородах Парижа вспыхнули беспорядки
Грозит ли Пятой республике собственное BLM-движение

Ранее в этот день сообщалось, что массовые беспорядки, которые начались в пригороде Парижа несколько дней назад, перекинулись на Бельгию и Швейцарию. При этом если митинги в бельгийском Брюсселе проходили относительно мирно, то в Швейцарии мародеры начали грабить магазины.

Ранее в воскресенье стало известно о более 700 арестах в ночь на 2 июля во Франции. В беспорядках пострадали 45 полицейских.

В предыдущую ночь во Франции было арестовано более 1300 человек. Отмечалось, что количество участников противоправных действий постепенно снижается.

Корреспондент «Известий» Виталий Чащухин показал последствия беспорядков: в разных французских городах появились группы мародеров, которые разграбили местные торговые центры.

Беспорядки во Франции начались в пригородах Парижа после того, как утром 27 июня правоохранители застрелили 17-летнего подростка в Нантере. В полиции заявили, что юноша отказался выполнять требования сотрудников правопорядка. Прокуратура начала расследование в отношение стрелявшего полицейского.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023