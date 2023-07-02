Во Франции полиция задержала более 700 человек за ночь в ходе протестов

Во Франции полицейские в ходе беспорядков в ночь на 2 июля задержали 719 человек. Об этом министерство внутренних дел Франции сообщило в Twitter.



В ночь на 2 июля в беспорядках пострадали 45 полицейских, передает BFMTV со ссылкой на отчет МВД Франции.

Также там сообщается о том, что за ночь митингующие сожгли 577 автомобилей и 74 здания.



Министр внутренних дел Жеральд Дарманин отметил, что ночь была «более спокойной» благодаря действиям полиции.

Ранее, в этот же день, сообщалось о почти 500 задержанных в ходе протестов во Франции. В Париже и близлежащих районах дежурило около 7 тыс. правоохранителей. Также сообщалось, что для предотвращения вспышки массовых протестов в столице Франции были привлечены элитные подразделения спецназа.



1 июля французский телеканал BFM TV сообщал, что в ходе беспорядков в предыдущую ночь во Франции было арестовано более 1300 человек. Там отметили, что в ночь на субботу протесты были менее интенсивными, чем днем ранее.



Корреспондент «Известий» Виталий Чащухин показал последствия беспорядков: появились группы мародеров, которые разграбили местные торговые центры.

Беспорядки во Франции начались в пригородах Парижа после того, как утром 27 июня правоохранители застрелили 17-летнего подростка в Нантере. В полиции заявили, что юноша отказался выполнять требования сотрудников правопорядка.