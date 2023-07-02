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Массовые беспорядки во Франции перекинулись на Швейцарию и Бельгию

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Nicolas Maeterlinck
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Массовые беспорядки, которые начались в пригороде Парижа несколько дней назад, перекинулись на Бельгию и Швейцарию. В воскресенье, 2 июля, очевидцы и местные СМИ поделились кадрами в социальных сетях.

Митинги в бельгийском Брюсселе проходили относительно мирно. Правоохранительные органы проверяли людей, вызывающих подозрение, и проводили задержания.

При этом о начале беспорядков там сообщалось еще 30 июня. Люди вышли на митинги после призывов в социальных сетях сделать «как во Франции». По данным Brussels Times, в ту ночь полиция задержала 64 человека.

Позже беспорядки вспыхнули и в Швейцарии. Больше всего пострадал город Лозанна, где мародеры начали грабить магазины.

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Массовые беспорядки во Франции начались в пригородах Парижа после того, как утром 27 июня правоохранители застрелили 17-летнего подростка в Нантере. В полиции заявили, что юноша отказался выполнять требования сотрудников правопорядка.

Вечером 30 июня несколько сотен человек собрались на площади Согласия напротив здания национального собрания Франции (нижней палаты парламента) в центре Парижа на стихийный митинг.

Корреспондент «Известий» Виталий Чащухин показал последствия беспорядков: появились группы мародеров, которые разграбили местные торговые центры.

1 июля французский телеканал BFM TV сообщил, что в ходе беспорядков в ночь на субботу во Франции было арестовано более 1300 человек.

За ночь на 2 июля силовики задержали еще более 400 участников протестов в Париже. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сообщил, что эта ночь в столице прошла спокойнее, чем предыдущая.

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