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В Париже в ходе беспорядков за ночь задержали более 400 человек

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Фото: REUTERS/Nacho Doce
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В Париже в ночь на воскресенье, 2 июля, полиция задержала более 400 участников беспорядков. Об этом сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

«Ночь прошла более спокойно благодаря решительным действиям полиции, которая произвела с начала вечера 427 задержаний», — написал он в своем Twitter.

Дарманен также сообщал, что в минувшую ночь, как и в предыдущую, для поддержания порядка дежурили 45 тыс. полицейских и жандармов.

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Ранее в этот день стало известно, что для предотвращения вспышки массовых протестов в Париже были также привлечены элитные подразделения спецназа. «Известия» показали кадры из центра столицы.

Ранее, 1 июля, французский телеканал BFM TV сообщил, что в ходе беспорядков в предыдущую ночь во Франции было арестовано более 1300 человек. Там отметили, что в ночь на субботу протесты были менее интенсивными, чем днем ранее.

Вечером 30 июня несколько сотен человек собрались на площади Согласия напротив здания национального собрания Франции (нижней палаты парламента) в центре Парижа на стихийный митинг.

Корреспондент «Известий» Виталий Чащухин показал последствия беспорядков: появились группы мародеров, которые разграбили местные торговые центры.

Беспорядки во Франции начались в пригородах Парижа после того, как утром 27 июня правоохранители застрелили 17-летнего подростка в Нантере. В полиции заявили, что юноша отказался выполнять требования сотрудников правопорядка.

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