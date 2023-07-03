В РАН оценили вероятность отставки Макрона на фоне протестов во Франции

Не стоит ждать, что президент Франции Эммануэль Макрон уйдет в отставку на фоне протестных движений в стране, однако рейтинг его популярности падает. Об этом 3 июля «Известиям» заявил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.

«Ждать, что Макрон уйдет в отставку под давлением масс или импичмент ему объявят, не стоит, потому что французская конституция не предусматривает таких процедур, как в Соединенных Штатах Америки. Рейтинг, конечно, понизится, это не красит Францию и имидж президента. Тем более неприятным для Макрона стал момент, когда он пританцовывал на концерте Элтона Джона во время протестных событий», — сказал он.

По словам специалиста, ситуация может повысить рейтинг парламентской фракции партии «Национальное объединение» и ее лидера Марин Ле Пен.

Накануне Макрон поручил министру внутренних дел Жеральду Дарманену и главе минюста Эрику Дюпон-Моретти принять все необходимые меры для пресечения беспорядков. Также стало известно, что Макрон 4 июля примет у себя более 220 градоначальников, муниципалитеты которых пострадали от последствий протестов.

Беспорядки во Франции начались в пригородах Парижа, после того как утром 27 июня правоохранители застрелили 17-летнего подростка в Нантере. В полиции заявили, что юноша отказался выполнять требования сотрудников правопорядка. В отношении стрелявшего полицейского начато расследование.

Всего за ночь на 2 июля в связи с беспорядками было задержано 719 человек, в том числе 65 — в Марселе. Для предотвращения вспышки массовых протестов в Париже были привлечены элитные подразделения спецназа.

Корреспондент «Известий» Виталий Чащухин показывал последствия беспорядков: появились группы мародеров, которые разграбили местные торговые центры.

Суд города Гренобля на юго-востоке Франции приговорил троих участников беспорядков к срокам от трех до четырех месяцев лишения свободы. Все фигуранты были задержаны при совершении краж из разгромленных магазинов в ночь на 1 июля.