Реклама
Прямой эфир
Армия
В Запорожской области уничтожена группа украинских диверсантов
Мир
В посольстве Белоруссии в Гааге рассказали о ремонте здания после нападения
Происшествия
В Краснодаре пенсионерка заказала убийство полицейского за 1 млн рублей
Общество
РАНХиГС признана потерпевшей стороной в деле о фиктивном трудоустройстве
Общество
Участникам СВО хотят дать возможность переходить на бесплатное обучение в вузах
Общество
Севастополь запустит спецпрограмму по отдыху для семей участников спецоперации
Экономика
В ЛДПР предложили вдвое увеличить максимальный доход самозанятых
Общество
Гендиректор ИРИ назвал обозначенные на Российской креативной неделе тенденции
Общество
Посол США встретилась с обвиняемым в РФ в шпионаже журналистом Гершковичем
Общество
Спасатели облетели склон горы Казбек в поисках пропавшего альпиниста
Мир
ВСУ обстреляли поликлинику в Запорожской области
Мир
Новая Зеландия первой в мире запретила пластиковые пакеты в магазинах
Мир
Совбез ООН проведет заседание по Украине 17 июля
Сюжет:

Полиция Франции за последние три дня беспорядков задержала 3,2 тыс. человек

0
Фото: REUTERS/Juan Medina
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Французские правоохранители за три дня беспорядков задержали 3,2 тыс. человек, передает телеканал BFMTV 3 июля со ссылкой на данные МВД страны.

Министр внутренних дел Жеральд Дарманен, чьи слова приводит телеканал, заявил, что это беспрецедентный случай. Кроме того, он уточнил, что средний возраст задержанных составляет 17 лет, при этом 60% задержанных ранее не имели проблем с правосудием.

Он также отметил, что силовики работали в тяжелых условиях и что нужно быть жесткими в отношении хулиганов.

Пригородная методичка: власти Франции не могут подавить протесты молодежи
Кто, с кем и почему «воюет» на улицах городов Пятой республики

Беспорядки во Франции начались в пригородах Парижа, после того как утром 27 июня правоохранители застрелили 17-летнего подростка в Нантере. В полиции заявили, что юноша отказался выполнять требования сотрудников правопорядка. В отношении стрелявшего полицейского начато расследование.

Всего за ночь на 2 июля в связи с беспорядками было задержано 719 человек, в том числе 65 — в Марселе. Для предотвращения вспышки массовых протестов в Париже были привлечены элитные подразделения спецназа.

Корреспондент «Известий» Виталий Чащухин показал последствия беспорядков. По его словам, появились группы мародеров, которые разграбили местные торговые центры.

Между тем российский сенатор Алексей Пушков заявил, что причиной беспорядков во Франции стали ошибки властей страны и Евросоюза (ЕС) в отношении миграционных процессов. К разрушительным беспорядкам привели мультикультурализм и толерантность, уточнил политик.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023