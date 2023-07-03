Полиция Франции за последние три дня беспорядков задержала 3,2 тыс. человек

Французские правоохранители за три дня беспорядков задержали 3,2 тыс. человек, передает телеканал BFMTV 3 июля со ссылкой на данные МВД страны.

Министр внутренних дел Жеральд Дарманен, чьи слова приводит телеканал, заявил, что это беспрецедентный случай. Кроме того, он уточнил, что средний возраст задержанных составляет 17 лет, при этом 60% задержанных ранее не имели проблем с правосудием.

Он также отметил, что силовики работали в тяжелых условиях и что нужно быть жесткими в отношении хулиганов.

Беспорядки во Франции начались в пригородах Парижа, после того как утром 27 июня правоохранители застрелили 17-летнего подростка в Нантере. В полиции заявили, что юноша отказался выполнять требования сотрудников правопорядка. В отношении стрелявшего полицейского начато расследование.

Всего за ночь на 2 июля в связи с беспорядками было задержано 719 человек, в том числе 65 — в Марселе. Для предотвращения вспышки массовых протестов в Париже были привлечены элитные подразделения спецназа.

Корреспондент «Известий» Виталий Чащухин показал последствия беспорядков. По его словам, появились группы мародеров, которые разграбили местные торговые центры.

Между тем российский сенатор Алексей Пушков заявил, что причиной беспорядков во Франции стали ошибки властей страны и Евросоюза (ЕС) в отношении миграционных процессов. К разрушительным беспорядкам привели мультикультурализм и толерантность, уточнил политик.