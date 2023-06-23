Ветеран ВМС США заявил о сокрытии Байденом факта взрыва батискафа

Президент США Джо Байден скрывал правду о погибших членах экипажа батискафа «Титан» и факте взрыва на судне. Об этом в пятницу, 23 июня, заявил ветеран морской разведки США Джек Пособец.

«WSJ сообщает, что ВМС США зарегистрировали взрыв батискафа «Титан» в воскресенье, но Байден придерживал эту новость до сегодняшних показаний информатора о Хантере (сыне американского президента. — Ред.). Всё это было отвлекающей операцией», — написал он в Twitter.

Кроме того, ветеран ВМС предъявил Байден обвинения в том, что неравнодушные люди всё это время испытывали надежду и верили, что члены экипажа остаются в живых. По его мнению, президент США скрывал от семей погибших правду.

«Гидролокатор ВМС США обнаружил взрыв субмарины «Титан» через несколько часов после того, как подводный аппарат потерял связь с материнским кораблем, и здесь возникает вопрос, для чего начинали многомиллионные международные спасательные работы», — добавил Пособец.

Накануне военно-морские силы (ВМС) США при помощи специальных микрофонов, предназначенных для обнаружения подводных лодок противника, зафиксировали звук разрушения корпуса батискафа «Титан» (звук имплозии — взрыва, направленного внутрь) через несколько часов после начала его погружения к месту залегания останков лайнера «Титаник» в Атлантике в воскресенье.

Ранее в этот день береговая охрана США подтвердила, что найденные в Атлантическом океане обломки принадлежат батискафу «Титан». По словам контр-адмирала Джона Могера, командира Первого округа береговой охраны, дистанционно управляемый аппарат (ROV) обнаружил хвостовой обтекатель «Титана» на морском дне примерно в 1,6 тыс. футов (487 м. — Ред.) от носовой части «Титаника». Другие обломки находились поблизости.

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли сообщил, что трое граждан страны, находившиеся на борту подводного аппарата «Титан», погибли. Правительство Пакистана выразило соболезнования семье пакистанского бизнесмена Шахзады Давуда и его сына Сулеймана, погибших на батискафе «Титан».

Также американская береговая охрана подтвердила произошедший на батискафе «Титан» направленный внутрь взрыв.

Компания OceanGate Expeditions также заявила, что считает пассажиров «Титана» погибшими.

19 июня OceanGate Expeditions сообщила об исчезновении батискафа «Титан» с экипажем. Он потерял связь с исследовательским судном «Полярный принц» примерно через 1 час 45 минут после погружения 18 июня утром.

Сообщалось, что на борту подводного судна находятся пять человек. В их числе британский миллиардер и исследователь Хэмиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд с сыном, а также французский пилот подводного плавания Поль-Анри Нарголе.

21 июня сообщалось, что корпус пропавшего батискафа имел технические проблемы, в частности, демонстрировал признаки циклической усталости.

Тогда же стало известно, что экипажи спасателей услышали «акустическую обратную связь». Однако позднее береговая охрана США заявила, что расследование шумов с использованием специального подводного оборудования «дало отрицательные результаты».

22 июня сообщалось, что запасы кислорода на «Титане», предположительно, уже закончились. По данным береговой охраны США, воздуха должно было хватить до 7:08 по североамериканскому восточному времени (14:08 мск).

После того как судно не было найдено на поверхности океана, поиски батискафа начались на океанском дне.

Также сообщалось, что жена владельца пропавшего батискафа является потомком жертв «Титаника». Оказалось, что предки женщины были пассажирами первого класса на затонувшем лайнере. Погибший Исидор Штраус и его супруга были богатейшими людьми на «Титанике».