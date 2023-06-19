СМИ сообщили о пяти людях в пропавшем в районе обломков «Титаника» батискафе

Пять человек находились в подводном аппарате, который пропал в районе обломков затонувшего «Титаника» в Атлантическом океане, информирует телерадиокомпания Би-би-си News со ссылкой на береговую охрану американского Бостона 19 июня. Начались поиски.

«Мы изучаем и мобилизуем все варианты, чтобы безопасно вернуть экипаж. Всё наше внимание сосредоточено на членах экипажа подводного аппарата и их семьях», — говорится в материале.

О пропаже доставляющего туристов к месту крушения «Титаника» батискафа стало известно ранее в этот день.

Доставкой туристов к обломкам «Титаника» на глубине 3,8 тыс. м занимается компания OceanGate Expedition. На ее сайте находится реклама семидневного путешествия стоимостью $250 тыс. Последний раз компания писала в Twitter о продолжающейся экспедиции 16 июня.

В апреле 1912 года британский трансатлантический пассажирский пароход «Титаник» столкнулся с айсбергом и затонул на глубине 3750 м в северной части Атлантического океана. Место крушения находится в приблизительно в 600 км от канадского острова Ньюфаундленд.