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Воспитательные заботы: жизнь после коррупции и непотопляемый «Титаник»

«Известия» выбрали самые любопытные и шокирующие события в мире
Фото: Getty Images/Wang He
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Воспитательные заботы: жизнь после коррупции и непотопляемый «Титаник»
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2021-05-20 17:02:14
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Как в Испании жуликов и воров наставляют на путь истинный, чем рискуют трудоголики всего мира и в каком необычном месте можно отсидеть карантин в Индии. Самые любопытные события уходящей недели — в подборке «Известий».

Всё в меру

Как утверждается, труд сделал из обезьяны человека. И это, бесспорно, плюс. Но, как известно, хорошего понемножку, ибо слишком много трудиться — вредно для здоровья. На этой неделе ВОЗ обнародовала данные исследования, свидетельствующие о том, что переработки ежегодно уносят жизни 745 тыс. человек на планете.

В исследовании сделан вывод, что у тех, кто работает 55 и больше часов в неделю, на 35% выше риск инсульта и на 17% больше шансов умереть от ишемической болезни сердца, чем у тех, кто проводит за работой 35–40 часов.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/ Константин Кокошкин
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Глобальный анализ Всемирной организации здравоохранения затронул период 2000–2016 годов, однако эксперты предупредили, что пандемия коронавируса усугубила проблему: удаленка размыла границы рабочего времени, в то время как нагрузки возросли, и потому число тех, кто рискует заработаться в буквальном смысле до смерти, грозит увеличиться.

По оценкам ВОЗ, сверхурочно сейчас работают по меньшей мере 9% населения мира. Больше всех этим славятся японцы. В Стране восходящего солнца даже есть специальный термин «кароси», дословно означающий «смерть от переработки». В последние годы это явление стало настолько массовым, что правительство Японии стало посвящать кароси отдельные правительственные бумаги и разрабатывать меры борьбы с излишним трудоголизмом сограждан.

Научи хорошему

В древности во многих общинах и странах за воровство отрубали руки. В современном мире с преступниками поступают куда более гуманно, а в Испании с недавних пор проворовавшимся чиновникам даже устраивают программы реабилитации, направленные на возвращение коррупционеров-рецидивистов к честной жизни в обществе.

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Фото: Global Look Press/Frank Molter
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Не сказать, чтобы Испания была самой коррумпированной страной на свете. По данным Transparency International, испанцы разворовывают казну чуть чаще итальянцев, но всё же реже французов. А по данным местных властей, наказание по связанным с коррупцией статьям отбывает всего 5% заключенных. Но проблема в том, что психологи — вплоть до недавних пор — никогда не задумывались о работе с высокопоставленными мздоимцами, в отличие от убийц и других совершающих тяжкие преступления правонарушителей.

В настоящее время программы реабилитации казнокрадов проводятся в девяти тюрьмах Испании и доступны примерно для 2 тыс. человек, отбывающих наказание за взятки. Прохождение курса, во время которого жуликов, привыкших жить на широкую ногу за чужой счет, отучают от присущего им обычно «эгоцентризма и нарциссизма», не ведет к смягчению приговора. Но всё же принимается в расчет, когда приходит время просить об условно-досрочном освобождении.

Древо для жизни

Ковид-катастрофа в Индии обнажила не только проблемы страны с нехваткой медицинских центров, лекарств и вакцин, но и нерешенность квартирного вопроса. Недавно 18-летнему индийскому юноше из штата Телангана Рамавату Шиве Наику пришлось переехать жить на дерево во дворе дома. На такую радикальную меру молодой человек был вынужден пойти после получения положительного теста на коронавирус и из-за невозможности самоизолироваться дома — ведь он, его сестра и родители живут все вместе в однокомнатном помещении.

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Фото: theprint.in

На дереве, где Шива установил самодельную кровать, собранную из бамбука и веревок, он провел долгие 11 дней. Все необходимые вещи родственники подносили к подножию «экохижины», которые парень поднимал при помощи ведра на веревке.

За время эпидемической отсидки в самодельном убежище Шива стал звездой местного телеканала. И, возможно, благодаря этому одним из первых получил впоследствии место в деревенском хостеле, который на днях переделали для изоляции таких же заразившихся COVID-19 бедолаг, как он.

Реинкарнация «Титаника»

У знаменитого фильма «Титаник» с Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет в главных ролях, снятого в 1997 году по мотивам реальной катастрофы начала XX века, всегда было много поклонников. Но одним из самых преданных фанатов «Титаника», бесспорно, оказался китаец Су Шаоцзюнь.

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Фото: Getty Images/VCG
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«Известия» выбрали самые любопытные и шокирующие события в мире

Несколько лет назад он решил построить полномасштабную реплику знаменитого корабля, считавшегося непотопляемым. Для финансирования своей грандиозной задумки Су решился продать свои энергетические активы, включая акции нескольких гидроэлектростанций. Строительство точной копии корабля (а в стиле оригинального «Титаника» выдержано всё — от столовой до кают и даже дверных ручек) обошлось китайцу в $150 млн и заняло шесть лет — дольше, чем возводили оригинал.

В ближайшее время возрожденный «Титаник» откроют для публики — корабль расположится в тематическом парке в провинции Сычуань в более тысячи километров от моря. Впрочем, для ощущения нахождения в открытой воде корабль, пришвартованный на берегу реки, снабдили работающим паровым двигателем. Ночь на корабле-музее «Титаник» обойдется любому желающему в 2 тыс. юаней (около $310).

Божий промысел и польза архивов

Около десятилетия назад бельгийская компании Lhoist Group — крупнейший в мире производитель извести — решила углубить карьер, откуда она добывала мел. Но в эти планы вмешались монахи. Не потому, правда, что сочли это не самым богоугодным занятием, а по той причине, что расширение карьера требовало откачки подземных вод под ним. А это изменило бы их течение, лишив соседствующее с карьером аббатство Нотр-Дам-де-Сен-Реми источника, из которого монахи веками брали воду и варили свое фирменное траппистское пиво.

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Фото: disgustingmen.com

Юристы компании упирали на то, что «вода не принадлежит аббатству, пока она не течет по его собственности». Однако у монахов нашелся аргумент повесомей — документ о разделе местных земель и сервитуте от 1833 года, запрещающий менять течение источника, который питает аббатство. И на этой неделе апелляционный суд подтвердил правоту служителей Божьих, постановив, что, хотя компания Lhoist Group и владеет источником, права отводить всю или часть воды, снабжающую аббатство, она не имеет.

Бельгийские монастыри католического ордена траппистов издревле славились своими пивоваренными навыками. Однако из примерно 170 таких монастырей сегодня производят этот пенный напиток лишь 11.

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