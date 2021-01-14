Трудовое детство: 16 тыс. несовершеннолетних стали самозанятыми

Более 16 тыс. несовершеннолетних самозанятых зарегистрировалось в России за полгода действия такой опции. Об этом «Известиям» рассказали в Федеральной налоговой службе (ФНС) . Самая высокая концентрация молодых предпринимателей в Москве, Санкт-Петербурге и Татарстане, а среди сфер деятельности они чаще всего выбирают IT, информационные и бытовые услуги, ремонт и строительство. При этом круг потенциальных самозанятых среди молодежи существенно больше 16 тыс. и составляет порядка 3 млн человек . Увеличить число юных бизнесменов должна помочь просветительская работа в школах, считают эксперты.

Подростковый бизнес

О том, что несовершеннолетним россиянам следует дать возможность регистрироваться в качестве плательщиков налога на профессиональный доход, ранее заявлял президент Владимир Путин .

— Считаю — и об этом мы не раз говорили с молодыми предпринимателями — нужно дать возможность получать статус самозанятого не с 18, а с 16 лет. По расчетам, этим правом смогут воспользоваться около 3 млн наших граждан, — сообщил он в ходе обращения в июне 2020 года.

А уже с 1 июля, одновременно с распространением самозанятости на все регионы страны, молодежь такую возможность получила . Впрочем, воспользоваться ей подростки пока не спешат: спустя полгода действия такой опции несовершеннолетние самозанятые исчисляются тысячами, но никак не миллионами .

Трудовое детство1 Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

— По состоянию на 12 января 2021 года в качестве несовершеннолетних налогоплательщиков налога на профессиональный доход в возрасте от 16 до 18 лет зарегистрировано более 16 тыс. человек, — заявили «Известиям» в ФНС.

Большинство из них (порядка 80%) не указали свой вид деятельности — сегодня это делать необязательно. А среди тех, кто поделился с государством такой информацией, чаще всего встречаются представители IT-сферы, информационных, бытовых и ремонтно-строительных услуг . Кроме того, многие несовершеннолетние самозанятые работают в сфере общепита, фото- и видеосъемок, торгуют продукцией собственного производства и занимаются репетиторством, рассказали в ФНС.

География регистрации молодых предпринимателей пока не очень разнообразная: по данным налоговой, большинство из них сконцентрировано в столицах — Москве и Санкт-Петербурге, а также в Татарстане, Московской и Свердловской областях .

При этом несовершеннолетним бизнесменам государство предлагает дополнительную льготу: с 2021 года налоговый вычет для них составит 22 тыс. рублей . Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявлял, что подобные инвестиции в юношеские предпринимательские проекты в форме послаблений и гарантий впоследствии «многократно окупаются».

Трудовое детство2 Фото: РИА Новости/Илья Аверьянов

— Кадровый и экономический потенциал завтрашнего дня — это сегодняшние школьники, студенты. Дополнительный «налоговый капитал» станет еще одним стимулом для молодых людей начать трудовую деятельность в комплексе с другими действующими мерами по развитию молодежного предпринимательства в стране, — пояснял министр финансов.

В пресс-службе Минфина заявили, что эксперимент по применению налога на профдоход показывает положительные результаты. Он обеспечивает простоту и удобство ведения бизнеса, а также стимулирует граждан выходить из тени. В ведомстве отметили, что постоянно работают над созданием более привлекательных условий для несовершеннолетних бизнесменов, но главной задачей для россиян в возрасте 16–18 лет все-таки считают получение качественного образования. По этой причине установка целевых показателей прироста юных самозанятых видится министерству некорректной.

В Минэкономразвития не оценили популярность работы на себя среди несовершеннолетних, однако отметили, что самозанятые имеют доступ к мерам поддержки МСП, в частности финансовым, имущественным и консультационным.

Справка «Известий» Под самозанятыми понимаются граждане, которые работают на себя и не имеют сотрудников. Их максимальный доход не может превышать 2,4 млн рублей в год. Самозанятые регистрируются в приложении «Мой налог» и платят сбор в размере 4% при работе с физлицами и 6% — с юрлицами и ИП. По состоянию на конец 2020 года в России было зарегистрировано 1,5 млн самозанятых.

Выгода для всех

Более 16 тыс. работающих на себя юношей и девушек — хороший начальный результат, особенно учитывая, что раньше это было в принципе невозможно, уверен глава «Опоры России» Александр Калинин . Самозанятость — настоящая школа бизнеса, однако для популяризации молодежного предпринимательства нужно провести еще много работы, уверен он.

— Этот трек надо усилить на уровне средней школы, чтобы регионы добавляли в свои образовательные стандарты дополнительные часы по ведению бизнеса. Первой это делать начала Ульяновская область : школы, которые ввели такую практику у себя, там получают преференции от губернатора. Постепенно присоединяются и другие субъекты, — заявил Александр Калинин.

Трудовое детство3 Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Размер неформального сектора в России составляет порядка 15 млн человек, а в качестве самозанятых зарегистрировано 1,5 млн, то есть десятая его часть, отметил сопредседатель «Деловой России» Антон Данилов-Данильян. Поэтому неудивительно, что пока число несовершеннолетних предпринимателей, которые стали официально работать на себя, не превышает 1% от «целевой аудитории» .

Впрочем, делать окончательные выводы о востребованности этого режима у подростков преждевременно: число работающих на себя несовершеннолетних может резко пойти вверх, если наладить уроки предпринимательства в школах , заявил эксперт. Для молодежи освоить новый вид деятельности и научиться пользоваться специальным приложением намного легче, чем для зрелых людей, уверен Антон Данилов-Данильян.