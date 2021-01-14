Трудовое детство: 16 тыс. несовершеннолетних стали самозанятыми
Более 16 тыс. несовершеннолетних самозанятых зарегистрировалось в России за полгода действия такой опции. Об этом «Известиям» рассказали в Федеральной налоговой службе (ФНС). Самая высокая концентрация молодых предпринимателей в Москве, Санкт-Петербурге и Татарстане, а среди сфер деятельности они чаще всего выбирают IT, информационные и бытовые услуги, ремонт и строительство. При этом круг потенциальных самозанятых среди молодежи существенно больше 16 тыс. и составляет порядка 3 млн человек. Увеличить число юных бизнесменов должна помочь просветительская работа в школах, считают эксперты.
Подростковый бизнес
О том, что несовершеннолетним россиянам следует дать возможность регистрироваться в качестве плательщиков налога на профессиональный доход, ранее заявлял президент Владимир Путин.
— Считаю — и об этом мы не раз говорили с молодыми предпринимателями — нужно дать возможность получать статус самозанятого не с 18, а с 16 лет. По расчетам, этим правом смогут воспользоваться около 3 млн наших граждан, — сообщил он в ходе обращения в июне 2020 года.
А уже с 1 июля, одновременно с распространением самозанятости на все регионы страны, молодежь такую возможность получила. Впрочем, воспользоваться ей подростки пока не спешат: спустя полгода действия такой опции несовершеннолетние самозанятые исчисляются тысячами, но никак не миллионами.
— По состоянию на 12 января 2021 года в качестве несовершеннолетних налогоплательщиков налога на профессиональный доход в возрасте от 16 до 18 лет зарегистрировано более 16 тыс. человек, — заявили «Известиям» в ФНС.
Большинство из них (порядка 80%) не указали свой вид деятельности — сегодня это делать необязательно. А среди тех, кто поделился с государством такой информацией, чаще всего встречаются представители IT-сферы, информационных, бытовых и ремонтно-строительных услуг. Кроме того, многие несовершеннолетние самозанятые работают в сфере общепита, фото- и видеосъемок, торгуют продукцией собственного производства и занимаются репетиторством, рассказали в ФНС.
География регистрации молодых предпринимателей пока не очень разнообразная: по данным налоговой, большинство из них сконцентрировано в столицах — Москве и Санкт-Петербурге, а также в Татарстане, Московской и Свердловской областях.
При этом несовершеннолетним бизнесменам государство предлагает дополнительную льготу: с 2021 года налоговый вычет для них составит 22 тыс. рублей. Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявлял, что подобные инвестиции в юношеские предпринимательские проекты в форме послаблений и гарантий впоследствии «многократно окупаются».
— Кадровый и экономический потенциал завтрашнего дня — это сегодняшние школьники, студенты. Дополнительный «налоговый капитал» станет еще одним стимулом для молодых людей начать трудовую деятельность в комплексе с другими действующими мерами по развитию молодежного предпринимательства в стране, — пояснял министр финансов.
В пресс-службе Минфина заявили, что эксперимент по применению налога на профдоход показывает положительные результаты. Он обеспечивает простоту и удобство ведения бизнеса, а также стимулирует граждан выходить из тени. В ведомстве отметили, что постоянно работают над созданием более привлекательных условий для несовершеннолетних бизнесменов, но главной задачей для россиян в возрасте 16–18 лет все-таки считают получение качественного образования. По этой причине установка целевых показателей прироста юных самозанятых видится министерству некорректной.
В Минэкономразвития не оценили популярность работы на себя среди несовершеннолетних, однако отметили, что самозанятые имеют доступ к мерам поддержки МСП, в частности финансовым, имущественным и консультационным.
Выгода для всех
Более 16 тыс. работающих на себя юношей и девушек — хороший начальный результат, особенно учитывая, что раньше это было в принципе невозможно, уверен глава «Опоры России» Александр Калинин. Самозанятость — настоящая школа бизнеса, однако для популяризации молодежного предпринимательства нужно провести еще много работы, уверен он.
— Этот трек надо усилить на уровне средней школы, чтобы регионы добавляли в свои образовательные стандарты дополнительные часы по ведению бизнеса. Первой это делать начала Ульяновская область: школы, которые ввели такую практику у себя, там получают преференции от губернатора. Постепенно присоединяются и другие субъекты, — заявил Александр Калинин.
Размер неформального сектора в России составляет порядка 15 млн человек, а в качестве самозанятых зарегистрировано 1,5 млн, то есть десятая его часть, отметил сопредседатель «Деловой России» Антон Данилов-Данильян. Поэтому неудивительно, что пока число несовершеннолетних предпринимателей, которые стали официально работать на себя, не превышает 1% от «целевой аудитории».
Впрочем, делать окончательные выводы о востребованности этого режима у подростков преждевременно: число работающих на себя несовершеннолетних может резко пойти вверх, если наладить уроки предпринимательства в школах, заявил эксперт. Для молодежи освоить новый вид деятельности и научиться пользоваться специальным приложением намного легче, чем для зрелых людей, уверен Антон Данилов-Данильян.
Регистрация молодых россиян в качестве самозанятых выгодна и им самим, и государству, уверен директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Молодые люди получают новые знания и навыки, а власти — рост занятости и доходов населения. При этом пополнение казны в этом вопросе приоритетного значения не имеет: налоги, которые работающие на себя подростки будут платить, крайне невелики в масштабах государства, отметил эксперт.