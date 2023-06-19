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В Атлантике пропал доставляющий туристов к месту крушения «Титаника» батискаф
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В Атлантике пропал доставляющий туристов к месту крушения «Титаника» батискаф

Daily Mail: в Атлантике начаты поиски доставляющего туристов к месту крушения «Титаника» батискафа
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Фото: commons.wikimedia.org
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Береговая охрана города Бостона в США потеряла связь с подводным аппаратом для доставки туристов к затонувшему «Титанику». Как сообщает 19 июня издание Daily Mail, в настоящее время начаты поиски бастикафа.

Сколько людей находится на борту аппарата неизвестно. Также нет информации и о том, какой частной компании мог принадлежать батискаф.

По данным таблоида, экскурсии к «Титанику» для желающих увидеть затонувшее судно обходятся в значительную сумму. Так, одна из немногих предлагающих спуск к лайнеру американская компания OceanGate Expeditions продает билеты за $250 тыс.

Истории людей, плывших на «Титанике»
Истории людей, плывших на «Титанике»
Судьбы пассажиров и членов экипажа, пересекавших Атлантический океан на борту корабля

Лайнер «Титаник» столкнулся с айсбергом в апреле 1912 года и затонул на глубине 3750 м в северной части Атлантического океана. Место крушения находится в приблизительно в 600 км от острова Ньюфаундленд (Канада).

В сентябре 2022 года компания OceanGate Expeditions опубликовала видео, снятое в разрешении 8К, в котором показала фрагменты «Титаника». Кадры позволяют точно и детально разглядеть нос корабля, якорь левого борта, первый корпус, огромную якорную цепь, грузовой отсек номер один и прочные бронзовые опоры.

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