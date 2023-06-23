Пакистан выразил соболезнования семье погибшего на «Титане» бизнесмена

Правительство Пакистана выразило соболезнования семье пакистанского бизнесмена Шахзады Давуда и его сына Сулемана, погибших на батискафе «Титан» в Атлантическом океане 22 июня.

«Наши глубочайшие соболезнования семье Давуд и семьям других пассажиров в связи с печальным известием о судьбе подводного аппарата «Титаник» в Северной Атлантике», — говорится в коммюнике пакистанского МИД.

Отмечается, что в министерстве высоко ценят многонациональные усилия, которые предпринимались в течение последних нескольких дней в поисках батискафа.

Как сообщили в британском МИДе, Давуд с супругой проживал в Лондоне. У него осталась дочка Элина.

Ранее в этот день береговая охрана США подтвердила, что найденные в Атлантическом океане обломки принадлежат батискафу «Титан». По словам контр-адмирала Джона Могера, командира Первого округа береговой охраны, дистанционно управляемый аппарат (ROV) обнаружил хвостовой обтекатель «Титана» на морском дне примерно в 1,6 тыс. футах (487 м. — Ред.) от носовой части «Титаника». Другие обломки находились поблизости.

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли сообщил, что трое граждан страны, находившиеся на борту подводного аппарата «Титан», погибли.

Также американская береговая охрана подтвердила произошедший на батискафе «Титан» направленный внутрь взрыв.

Компания OceanGate Expeditions также заявила, что считает пассажиров «Титана» погибшими.

19 июня OceanGate Expeditions сообщила об исчезновении батискафа «Титан» с экипажем. Он потерял связь с исследовательским судном «Полярный принц» примерно через 1 час 45 минут после погружения 18 июня утром.

Сообщалось, что на борту подводного судна находятся пять человек. В их числе британский миллиардер и исследователь Хэмиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд с сыном, а также французский пилот подводного плавания Поль-Анри Нарголе.

21 июня сообщалось, что корпус пропавшего батискафа имел технические проблемы, в частности, демонстрировал признаки циклической усталости.

Тогда же стало известно, что экипажи спасателей услышали «акустическую обратную связь». Однако позднее береговая охрана США заявила, что расследование шумов с использованием специального подводного оборудования «дало отрицательные результаты».

22 июня сообщалось, что запасы кислорода на «Титане», предположительно, уже закончились. По данным береговой охраны США, воздуха должно было хватить до 7:08 по североамериканскому восточному времени (14:08 мск).

После того как судно не было найдено на поверхности океана, поиски батискафа начались на океанском дне.