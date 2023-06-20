На борту пропавшего в Атлантике батискафа оказался один из самых богатых людей Пакистана

На борту пропавшего без вести в Атлантическом океане батискафа «Титан» находятся пять человек, включая пакистанского бизнесмена Шахзада Давуда и его сына Сулеймана. Об этом сообщил во вторник, 20 июня, британский телеканал Sky News.

Накануне компания OceanGate Expeditions, которая занимается доставкой туристов к обломкам «Титаника» на глубине 3,8 тыс. км, подтвердила исчезновение своего батискафа с экипажем, предназначенного для доставки туристов к месту гибели пассажирского лайнера. «Титан» потерял связь с исследовательским судном «Полярный принц» примерно через час и 45 минут после погружения судна в воскресенье утром.

«Помимо Давуда на его борту находятся также британский миллиардер и исследователь Хэмиш Хардинг, французский пилот подводного плавания Поль-Генри Нарголе, исполнительный директор и основатель OceanGate Expeditions Стоктон Раш», — уточняется в публикации.

В настоящее время в районе происшествия проводится поисково-спасательная операция под руководством Береговой охраны США с участием военных самолетов. Впоследствии к поискам присоединились канадская береговая охрана и вооруженные силы Канады. В частности, канадцы задействовали самолет C-130 и поисковый самолет подводных лодок P-8.

Отмечается, что спасательная операция осложняется большой глубиной, на которой находится батискаф. По данным OceanGate, подводный аппарат «Титан» способен погружаться на глубину до 4 км «с комфортным запасом безопасности». У экипажа есть 96-часовой запас кислорода на случай чрезвычайных ситуаций, а это означает, что осталось всего около двух дней «жизнеобеспечения».

Семья Давуда поблагодарила его друзей и коллег за обеспокоенность, а также призвала молиться за их безопасность.

Британская газета Daily Mail называет 48-летнего Давуда одним из самых богатых людей Пакистана. Он является вице-президентом конгломерата Engro Corporation со штаб-квартирой в Карачи, охватывающего различные сферы промышленности: производство удобрений, продовольствия, химии. По информации таблоида, он также входит в управление благотворительной организацией Prince’s Trust («Фонд принца»), основанной нынешним королем Великобритании Карлом III в 1976 году, когда он был еще наследником престола принцем Уэльским Чарльзом.

Ранее, 19 июня, создатель глубоководных аппаратов «Мир-1» и «Мир-2» Анатолий Сагалевич, который погружался на «Титаник» 57 раз, прокомментировал «Известиям» сведения об исчезновении батискафа. Он отметил, что на глубоководных аппаратах присутствуют средства оповещения, которые помогают определить местоположение подлодки. Однако от «Титана» никаких оповещений пока не было, поэтому, как предполагает он, там случилось что-то серьезное. Ученый указал, что для спасения экипажа поисковые работы должны пройти в кратчайшие сроки.

По данным сайта OceanGate Expeditionих, семидневное путешествие к обломкам «Титаника» обходится в $250 тыс. Последний раз компания писала в своем аккаунте в Twitter о продолжающейся экспедиции 16 июня.

Лайнер «Титаник» столкнулся с айсбергом в апреле 1912 года и затонул на глубине 3750 м в северной части Атлантического океана. Место крушения находится приблизительно в 600 км от острова Ньюфаундленд (Канада).