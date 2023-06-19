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Создатель «Мир-1» рассказал о поисках пропавшего у «Титаника» батискафа

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Фото: Соцсети
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В случае нештатной ситуации в батискафе командир аппарата должен дать о себе знать одним из предусмотренных инструкцией способов. Об этом в понедельник, 19 июня, заявил «Известиям» создатель глубоководных аппаратов «Мир-1» и «Мир-2» Анатолий Сагалевич, который погружался на «Титаник» 57 раз.

Ученый прокомментировал сведения об исчезновении батискафа во время экспедиции к затонувшему судну.

По словам Сагалевича, на глубоководных аппаратах присутствуют средства оповещения, которые помогают определить местоположение подлодки.

«Никаких оповещений пока не было, поэтому там случилось что-то серьезное. Что — мы не знаем. Если аппарат не всплыл, если что-то там случилось, и нет связи, то сейчас, наверное, принимаются меры к тому, чтобы туда пошли какие-то суда. Там самый близкий — это Woods Hall», — рассказал он.

Ученый утверждает, что на этом корабле находятся управляемые аппарат и робот. Судно доберется до места происшествия примерно за четыре дня.

Сагалевич подчеркнул, что единственный способ обнаружить исчезнувший батискаф — организовать поисковые работы в этом районе в кратчайшие сроки.

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Судьбы пассажиров и членов экипажа, пересекавших Атлантический океан на борту корабля

О пропаже доставляющего туристов к месту крушения «Титаника» батискафа в Атлантическом океане стало известно ранее в этот день. По информации береговой охраны американского Бостона, в подводном аппарате может находиться до пяти человек. На данный момент ведется поисково-спасательная операция.

В этот же день сообщалось, что британский миллиардер и исследователь Хэмиш Хардинг находится в пропавшем при спуске к «Титанику» батискафе.

Доставкой туристов к обломкам «Титаника» на глубине 3,8 тыс. м занимается компания OceanGate Expedition. По данным их сайта, семидневное путешествие обходится стоимостью $250 тыс. Последний раз компания писала в своем аккаунте в Twitter о продолжающейся экспедиции 16 июня.

Лайнер «Титаник» столкнулся с айсбергом в апреле 1912 года и затонул на глубине 3750 м в северной части Атлантического океана. Место крушения находится приблизительно в 600 км от острова Ньюфаундленд (Канада).

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