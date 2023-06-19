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В пропавшем при спуске к «Титанику» батискафе находится бизнесмен Хардинг

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Фото: соцсети
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Британский миллиардер и исследователь Хэмиш Хардинг находится в пропавшем при спуске к «Титанику» батискафе. Как сообщил 19 июня телеканал CBS News, бизнесмен днями ранее публиковал в своих соцсетях сообщения о предстоящей экспедиции.

17 июня Хардинг написал на своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской), что вошел в состав экспедиции компании OceanGate Expedition, которая накануне отправилась из Сент-Джонса (Ньюфаундленд). В его сообщении уточнялось, что в команде есть несколько легендарных исследователей, которые с 1980-х годов совершили более 30 погружений к «Титанику».

Позднее приемный сын 58-летнего бизнесмена Брайан Зас подтвердил в своем Facebook исчезновение отчима.

Хардингу принадлежит компания Action Aviation по продаже и эксплуатации авиатехники. Он также известен как обладатель трех мировых рекордов Гиннесса. В 2021 году он погрузился на двухместном батискафе в самую глубокую точку Марианской впадины и установил рекорд по наибольшему расстоянию, пройденному на полной глубине океана, а также по наибольшему времени, проведенному на полной глубине океана.

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О пропаже доставляющего туристов к месту крушения «Титаника» батискафа в Атлантическом океане стало известно ранее в этот день. По информации береговой охраны американского Бостона, в подводном аппарате может находиться до пяти человек. На данный момент ведется поисково-спасательная операция.

Доставкой туристов к обломкам «Титаника» на глубине 3,8 тыс. м занимается компания OceanGate Expedition. По данным их сайта, семидневное путешествие обходится стоимостью $250 тыс. Последний раз компания писала в своем аккаунте в Twitter о продолжающейся экспедиции 16 июня.

Лайнер «Титаник» столкнулся с айсбергом в апреле 1912 года и затонул на глубине 3750 м в северной части Атлантического океана. Место крушения находится приблизительно в 600 км от острова Ньюфаундленд (Канада).

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