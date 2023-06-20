Что известно о пропавшем во время погружения к «Титанику» миллиардере Хэмише Хардинге

Британский миллиардер Хэмиш Хардинг пропал в северной Атлантике в составе экипажа батискафа, совершавшего погружение к месту крушения лайнера «Титаник». Приемный сын предпринимателя поднял тревогу в СМИ, идут поиски подводного аппарата. Чем известен бизнесмен и на чем он заработал свое состояние — читайте в материале «Известий».

Кто такой Хэмиш Хардинг

Хэмиш Хардинг родился 24 июня 1964 года. Он — одна из ключевых фигур международного авиастроительства. Бизнесмен является основателем компании Action Group и председателем брокерской компании Action Aviation. Штаб-квартиры обеих организаций базируются в Объединенных Арабских Эмиратах.

Хардинг и сам неоднократно поднимался в небо. Он сопровождал летчика и астронавта Базза Олдрина в 2016 году, когда тот стал старейшим человеком, когда-либо достигавшим Южного полюса. Предприниматель вписал свое имя в Книгу рекордов Гиннесса, возглавив вместе с полковником Терри Виртсом команду авиаторов, совершивших самое быстрое кругосветное путешествие через оба земных полюса длительностью 46 часов 40 минут.

Также бизнесмен попробовал себя в роли космического туриста, став в июне 2022 году одним из шести астронавтов на борту пилотируемого самолета Blue Origin.

В августе того же года Хардинг был удостоен звания «Живая легенда авиации».

Экспедиция к «Титанику» — не первое погружение для Хардинга. 5 марта 2021 года предприниматель вместе с бывшим морским офицером Виктором Весково погрузились в двухместном батискафе в самую низкую точку Марианской впадины на глубину около 11 тыс. м. Тем самым они поставили два рекорда — по наибольшему расстоянию, пройденному на полной глубине океана, а также по наибольшему времени, проведенному на полной глубине океана.

Что случилось с Хэмишем Хардингом на батискафе — последние новости

Батискаф под названием «Титан» отправился к месту крушения «Титаника» в северной части Атлантического океана 18 июня. Судно принадлежит компании OceanGate Expeditions. По предварительным данным, на борту могли находиться до пяти человек, их имена не разглашались. Днем того же дня связь с экипажем была потеряна спустя один час 45 минут после погружения. Началась поисково-спасательная операция.

Вскоре стало известно, что на борту находился Хардинг. Эти данные подтвердил приемный сын бизнесмена Брайан Зас.

Как пишет ирландская газета The Irish Sun, 20 июня одному из членов экипажа, исследователю Рори Голдену, удалось выйти на связь. Путешественник сообщил, что он в порядке, а все члены команды находятся в ожидании спасателей. По его словам, экипаж настроен позитивно.

По информации СМИ, на борту пропавшего батискафа также находятся пакистанский бизнесмен Шахзад Давуд и его сын Сулейман, французский пилот подводного плавания Поль-Генри Нарголе, а также исполнительный директор и основатель OceanGate Expeditions Стоктон Раш.

К поискам пропавших привлечены силы береговой охраны и авиации США, а также береговой охраны и вооруженных сил Канады. Спасательная операция осложняется большой глубиной.

Подводное судно имеет кислородный резерв, рассчитанный на 96 часов. К настоящему моменту запаса еще должно хватить приблизительно на двое суток.

Как указал в беседе с «Известиями» создатель глубоководных аппаратов «Мир-1» и «Мир-2» Анатолий Сагалевич (исследователь, который и сам погружался на «Титаник» 57 раз), средства оповещения, установленные на батискафе, должны были передать информацию о местонахождении подводного судна. Но раз этого не случилось, речь идет о серьезном ЧП.