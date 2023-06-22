Береговая охрана подтвердила обнаружение обломков пропавшего батискафа

Береговая охрана США в четверг, 22 июня, подтвердила, что найденные в Атлантическом океане обломки принадлежат внешнему корпусу пропавшего батискафа «Титан».

По словам контр-адмирала Джона Могера, командира Первого округа береговой охраны, дистанционно управляемый аппарат (ROV) обнаружил хвостовой обтекатель «Титана» на морском дне примерно в 1,6 тыс. футах (487 м. — Ред.) от носовой части «Титаника». Другие обломки находились поблизости.

Семьи покойных участников экспедиции были проинформированы о случившемся. Отмечается, что останки членов экипажа не удалось обнаружить, и уверенности в том, что это произойдет позже, нет.

Поисковые мероприятия продолжаются.

Ранее в этот день компания OceanGate Expeditions заявила, что считает пассажиров «Титана» погибшими.19 июня OceanGate Expeditions сообщила об исчезновении батискафа «Титан» с экипажем. Накануне подводная лодка перестала выходить на связь с исследовательским судном «Полярный принц» примерно через один час 45 минут после погружения.

На борту находились пять человек. В их числе — британский миллиардер и исследователь Хэмиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд с сыном, а также французский пилот подводного плавания Поль-Анри Нарголе.

21 июня появилась информация о том, что корпус пропавшего батискафа имел технические проблемы, в частности демонстрировал признаки циклической усталости.

Тогда же стало известно, что спасатели услышали «акустическую обратную связь». Однако расследование шумов с использованием специального подводного оборудования «дало отрицательные результаты».

22 июня сообщалось, что запасы кислорода на «Титане», предположительно, уже закончились. По данным береговой охраны США, воздуха должно было хватить до 7:08 по североамериканскому восточному времени (14:08 мск).