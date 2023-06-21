У пропавшего в Атлантике батискафа ранее нашли технические недостатки

Корпус пропавшего в Атлантическом океане батискафа «Титан» имел технические проблемы, в частности демонстрировал признаки циклической усталости. Об этом во вторник, 20 июня, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на интервью основателя специализированной океанографической лаборатории OceanGate Стоктона Раша.

Раш в январе 2020 года рассказал изданию Geekwire, что корпус батискафа, предназначенного для экскурсий к «Титанику», имел технические недостатки. Из-за этого его максимальную глубину погружения снизили до 3 тыс. м. При этом обломки «Титаника» залегают в океане на глубине 3 800 м.



Кроме того, специалист отметил, что в презентации декабря 2019 года для OceanGate было указано, что предельная глубина погружения аппарата составляет те же 3 тыс. м. В том же году Раш заявил о новом этапе поиска финансирования постройки новых субмарин, способных погружаться на более низкие глубины, чем «Титан».

Ранее в этот день координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что военно-морские силы (ВМС) США, в случае необходимости, готовы участвовать в поисках пропавшего в Атлантике батискафа, совершавшего погружение к месту гибели пассажирского лайнера «Титаник».



Представитель береговой охраны США Джейми Фредерик заявил журналистам, что воздуха на «Титане» осталось на 40 часов. Так, воздух в подводном аппарате, если батискаф не поврежден и до сих пор функционирует, закончится около 13:30 22 июня. По словам представителей береговой охраны, поисковые усилия пока не дали результатов.

Компания OceanGate Expeditions, которая занимается доставкой туристов к обломкам «Титаника» на глубине 3,8 тыс. км, сообщила об исчезновении своего батискафа с экипажем 19 июня. Связь «Титана» с исследовательским судном «Полярный принц» прервалась примерно спустя 1 час 45 минут после погружения судна утром 18 июня.

Поиски «Титана» охватили практически 26 тыс. кв. км.

20 июня океанолог, историк, путешественник, почетный гидронавт СССР Анатолий Таврический в беседе с «Известиями» описал положение экипажа батискафа «Титан». Он заявил, что «сегодня (20 июня. — Ред.) у них уже крайний срок». Эксперт подчеркнул, что не знает, есть ли у экипажа «резервные дыхательные аппараты».

В подводном аппарате находятся пять человек. В их числе — британский миллиардер и исследователь Хэмиш Хардинг, а также пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд с его сыном Сулейманом.

Лайнер «Титаник» столкнулся с айсбергом в апреле 1912 года и затонул на глубине 3750 м в северной части Атлантического океана. Место крушения находится приблизительно в 600 км от острова Ньюфаундленд (Канада).