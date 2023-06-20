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Поиски пропавшего в океане батискафа OceanGate охватили почти 26 тыс. кв. км

Воздуха на пропавшем в Атлантике батискафе «Титан» осталось на 40 часов

Береговая охрана США: воздуха на пропавшем в Атлантике батискафе «Титан» осталось на 40 часов
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Фото: REUTERS/OceanGate Expeditions
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Воздуха на пропавшем в Атлантическом океане батискафе «Титан» осталось на 40 часов, сообщил представитель береговой охраны США Джейми Фредерик.

«Основываясь на первоначальных данных, воздуха осталось на 40–41 час», — сказал Фредерик журналистам 20 июня, трансляция велась на YouTube-канале Daily Mail.

Таким образом, воздух в подводном аппарате, если батискаф не поврежден и до сих пор функционирует, закончится около 13:30 в четверг, 22 июня. По словам представители береговой охраны, поисковые усилия пока не дали результатов.

Истории людей, плывших на «Титанике»
Истории людей, плывших на «Титанике»
Судьбы пассажиров и членов экипажа, пересекавших Атлантический океан на борту корабля

Компания OceanGate Expeditions, которая занимается доставкой туристов к обломкам «Титаника» на глубине 3,8 тыс. км, сообщила об исчезновении своего батискафа с экипажем 19 июня. «Титан» потерял связь с исследовательским судном «Полярный принц» примерно через один час 45 минут после погружения судна 18 июня утром.

Поиски «Титана», по данным береговой охраны, охватили почти 26 тыс. кв. км.

20 июня океанолог, историк, путешественник, почетный гидронавт СССР Анатолий Таврический в беседе с «Известиями» описал положение экипажа батискафа «Титан». Он заявил, что «сегодня (20 июня. — Ред.) у них уже крайний срок». Эксперт подчеркнул, что не знает, есть ли у экипажа «резервные дыхательные аппараты».

В подводном аппарате находится пять человек. В их числе — британский миллиардер и исследователь Хэмиш Хардинг, а также пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд с его сыном Сулейманом.

Лайнер «Титаник» столкнулся с айсбергом в апреле 1912 года и затонул на глубине 3750 м в северной части Атлантического океана. Место крушения находится приблизительно в 600 км от острова Ньюфаундленд (Канада).

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