Поиски пропавшего в океане батискафа OceanGate охватили почти 26 тыс. кв. км

Береговая охрана США, в поисках затерявшегося в Атлантическом океане батискафа компании OceanGate с туристами, обыскала уже 26 тыс. кв. км. Об этом во вторник, 20 июня, сообщила газета Toronto Star со ссылкой на брифинг службы.

Сейчас спасатели продолжают поиски над поверхностью вместе со вторым судном под флагом Багамских островов, в то время как канадский военный патрульный самолет «Аврора» проводит гидроакустические поиски.

Представитель береговой охраны на брифинге заявил, что за сутки было совершено два поисковых рейса со станции в Элизабет-Сити, Северная Каролина.

Об исчезновении батискафа с туристами стало известно 19 июня. Компания OceanGate Expeditions, которая занимается доставкой туристов к обломкам «Титаника» на глубине 3,8 тыс. км, подтвердила исчезновение своего батискафа с экипажем. «Титан» потерял связь с исследовательским судном «Полярный принц» примерно через час и 45 минут после погружения судна в 18 июня утром.

20 декабря океанолог, историк, путешественник, почетный гидронавт СССР Анатолий Таврический в беседе с «Известиями» описал положение экипажа батискафа «Титан». Он заявил, что «сегодня (20 июня. — Ред.) у них уже крайний срок». Эксперт подчеркнул, что не знает, есть ли у экипажа «резервные дыхательные аппараты».

Тем временем британский премьер-министр Риши Сунак выразил поддержку семьям людей, находящихся в пропавшей подлодке. МИД Великобритании оказывает помощь родственникам пропавших.

В подводном аппарате находится пять человек.