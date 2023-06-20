Океанолог назвал крайний срок для спасения экипажа пропавшего в Атлантике батискафа

Океанолог, историк, путешественник, почетный гидронавт СССР Анатолий Таврический в беседе с «Известиями» во вторник, 20 июня, описал положение экипажа затонувшего в Атлантическом океане батискафа «Титан».

«Сегодня у них уже крайний срок. Я не знаю, есть ли у них резервные дыхательные аппараты — их хватит еще на пару часов. Пока дойдет судно, это еще время», — объяснил эксперт.

Таврический пояснил, что у экипажа постепенно начнет заканчиваться воздух. Кроме того, он отметил, что для поднятия батискафа необходимо судно с манипулятором.

Создатель глубоководных аппаратов «Мир-1» и «Мир-2» Анатолий Сагалевич, который погружался на «Титаник» 57 раз, в свою очередь добавил, что на подобном аппарате должна быть навигация, которая отслеживала бы его местоположение, однако на «Титане» ее нет, поскольку он был сделан без соблюдения определенных требований.

«И он построен был вообще непонятно как. У них не было официального разрешения на погружение. У них не было сертификации <...> То есть они работали ради заработка денег», — пояснил он «Известиям».

Накануне компания OceanGate Expeditions, которая занимается доставкой туристов к обломкам «Титаника» на глубине 3,8 тыс. км, подтвердила исчезновение своего батискафа с экипажем, предназначенного для доставки туристов к месту гибели пассажирского лайнера. «Титан» потерял связь с исследовательским судном «Полярный принц» примерно через час и 45 минут после погружения судна в воскресенье утром.

В настоящее время в районе происшествия проводится поисково-спасательная операция под руководством Береговой охраны США с участием военных самолетов. Впоследствии к поискам присоединились канадская береговая охрана и вооруженные силы Канады. В частности, канадцы задействовали самолет C-130 и поисковый самолет подводных лодок P-8.

Отмечается, что спасательная операция осложняется большой глубиной, на которой находится батискаф. По данным OceanGate, подводный аппарат «Титан» способен погружаться на глубину до 4 км «с комфортным запасом безопасности». У экипажа есть 96-часовой запас кислорода на случай чрезвычайных ситуаций, а это означает, что осталось всего около двух дней «жизнеобеспечения».

Лайнер «Титаник» столкнулся с айсбергом в апреле 1912 года и затонул на глубине 3750 м в северной части Атлантического океана. Место крушения находится приблизительно в 600 км от острова Ньюфаундленд (Канада).