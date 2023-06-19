Два самолета отправились на поиски пропавшего в Атлантике батискафа

США и Канада отправили самолеты на поиск пропавшего подводного аппарата для доставки туристов к затонувшему «Титанику». Об этом в понедельник, 19 июня, сообщило американское северо-восточное управление береговой охраны в Twitter.

Американская сторона выделила для поисково-спасательной операции в северной Атлантике военно-транспортный C-170, канадская сторона — противолодочный P8 Poseidon, передает пресс-служба береговой охраны.

Поиски проходят примерно в 900 милях (1,5 тыс. км) от мыса Кейп-Код на атлантическом побережье США. В поисках принимает участие канадское исследовательское судно Polar Prince.

Ранее в этот же день сообщалось, что в пропавшем в районе обломков затонувшего «Титаника» в Атлантическом океане батискафе находились пять человек.

Кроме того, телеканал CBS News уточнил, что в пропавшем при спуске к «Титанику» батискафе может находиться британский миллиардер и исследователь Хэмиш Хардинг.

О пропаже доставляющего туристов к месту крушения «Титаника» батискафа также стало известно ранее в этот день.

Доставкой туристов к обломкам «Титаника» на глубине 3,8 тыс. м занимается компания OceanGate Expedition. На ее сайте находится реклама семидневного путешествия стоимостью $250 тыс. Последний раз компания писала в Twitter о продолжающейся экспедиции 16 июня.

В апреле 1912 года британский трансатлантический пассажирский пароход «Титаник» столкнулся с айсбергом и затонул на глубине 3750 м в северной части Атлантического океана. Место крушения находится в приблизительно в 600 км от канадского острова Ньюфаундленд.