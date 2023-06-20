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Сунак выразил поддержку семьям находящихся на пропавшем в Атлантике батискафе

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Фото: REUTERS/Daniel Leal
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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак выразил поддержку семьям людей, находящихся на пропавшем в Атлантическом океане туристическом батискафе. Об этом во вторник, 20 июня, сообщила газета The Guardian со ссылкой на представителя канцелярии главы правительства.

«Родственники причастных глубоко обеспокоены, и его (Сунака. — Ред.) мысли с ними», — заявили в офисе премьер-министра.

Отмечается, что британское министерство иностранных дел оказывает помощь родственникам находящихся на пропавшем батискафе.

Кроме того, Сунак выразил благодарность всем, кто помогает в разрешении данной ситуации.

Истории людей, плывших на «Титанике»
Истории людей, плывших на «Титанике»
Судьбы пассажиров и членов экипажа, пересекавших Атлантический океан на борту корабля

Об инциденте стало известно накануне, 19 июня. Компания OceanGate Expeditions, которая занимается доставкой туристов к обломкам «Титаника» на глубине 3,8 тыс. км, подтвердила исчезновение своего батискафа с экипажем. «Титан» потерял связь с исследовательским судном «Полярный принц» примерно через час и 45 минут после погружения судна в воскресенье утром.

По информации береговой охраны американского Бостона, в подводном аппарате может находиться до пяти человек. На данный момент ведется поисково-спасательная операция.

Спасательная операция осложняется большой глубиной, на которой находится батискаф. У экипажа есть 96-часовой запас кислорода на случай чрезвычайных ситуаций.

Океанолог, историк, путешественник, почетный гидронавт СССР Анатолий Таврический в беседе с «Известиями» пояснил, что у экипажа постепенно начнет заканчиваться воздух. Кроме того, он отметил, что для поднятия батискафа необходимо судно с манипулятором.

Лайнер «Титаник» столкнулся с айсбергом в апреле 1912 года и затонул на глубине 3750 м в северной части Атлантического океана. Место крушения находится приблизительно в 600 км от острова Ньюфаундленд (Канада).

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