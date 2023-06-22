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Компания OceanGate Expeditions признала экипаж батискафа «Титан» погибшим

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Фото: REUTERS/OceanGate Expeditions
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Компания-оператор батискафа «Титан» OceanGate Expeditions считает членов экипажа погибшими. Об этом в четверг, 22 июня, сообщил телеканал CNN.

«Наши сердца с этими пятью душами и каждым членом их семей в это трагическое время. Мы скорбим об утрате жизней и радости, которую они принесли всем, кого знали», — говорится в заявлении компании.

В компании добавили, что OceanGate благодарна бесчисленному количеству мужчин и женщин из различных организаций международного сообщества, которые предоставили широкий спектр ресурсов и так усердно работали над этой миссией.

«Мы ценим их стремление найти этих пятерых исследователей, а также их дни и ночи неустанной работы в поддержку нашей команды и их семей», — говорится в сообщении.

Береговая охрана США подтвердила гибель экипажа пропавшего батискафа.

По словам контр-адмирала Джона Могера, командира Первого округа береговой охраны, дистанционно управляемый аппарат (ROV) обнаружил хвостовой обтекатель «Титана» на морском дне примерно в 1,6 тыс. футах (487 м. — Ред.) от носовой части «Титаника» и другие обломки батискафа поблизости.

«Я могу только представить, каково это было для них, и я надеюсь, что это открытие принесет им некоторое утешение в это трудное время», — сказал Могер.

Истории людей, плывших на «Титанике»
Истории людей, плывших на «Титанике»
Судьбы пассажиров и членов экипажа, пересекавших Атлантический океан на борту корабля

Ранее в этот день в Атлантическом океане были найдены две части, предположительно, пропавшего батискафа «Титан». Позднее спасатели подтвердили, что обломки были частью внутренней отделки.

19 июня компания OceanGate Expeditions, которая занимается доставкой туристов к обломкам «Титаника», сообщила об исчезновении батискафа «Титан» с экипажем. Он потерял связь с исследовательским судном «Полярный принц» примерно через один час 45 минут после погружения судна 18 июня утром.

На борту подводного судна находятся пять человек. В их числе — британский миллиардер и исследователь Хэмиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд с сыном, а также французский пилот подводного плавания Поль-Анри Нарголе.

21 июня сообщалось, что корпус пропавшего батискафа имел технические проблемы, в частности демонстрировал признаки циклической усталости.

Тогда же стало известно, что экипажи спасателей услышали «акустическую обратную связь». Однако позднее береговая охрана США заявила, что расследование шумов с использованием специального подводного оборудования «дало отрицательные результаты».

22 июня сообщалось, что запасы кислорода на «Титане», предположительно, уже закончились. По данным береговой охраны США, воздуха должно было хватить до 7:08 по североамериканскому восточному времени (14:08 мск). По мнению специалистов, назвать точное время, когда закончится воздух, нельзя, но «важно сохранять надежду».

Также известно, что поиски батискафа начались на океанском дне, но найти аппарат до сих пор не удается. До этого судно искали на поверхности океана.

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