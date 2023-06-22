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Береговая охрана США сообщила о поиске батискафа «Титан» на дне океана

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Фото: REUTERS/OceanGate Expeditions
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Поиски пропавшего в Атлантике батискафа «Титан» идут уже на океанском дне, но найти аппарат до сих пор не удается, заявила береговая охрана США в четверг, 22 июня, в Twitter.

«Канадское судно Horizon Arctic развернуло ROV (телеуправляемый подводный аппарат), который достиг морского дна и начал поиск пропавшей подлодки», — говорится в сообщении.

По данным береговой охраны, дистанционно управляемый аппарат «достиг морского дна» и начал поиски батискафа рано утром в четверг.

Кроме того, французское судно L'Atalante готовит свой ROV к спуску в воду.

До сих пор основные поиски батискафа шли на поверхности океана. Так, береговая охрана обыскала 26 тыс. кв. км. Атлантического океана. Как отмечают эксперты, одной из самых сложных задач — определение точного местонахождения судна. Обнаружить подводный аппарат сложно из-за его небольшого размера и глубины, на которую он опустился (около 4 км).

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19 июня компания OceanGate Expeditions, которая занимается доставкой туристов к обломкам «Титаника», сообщила об исчезновении своего батискафа «Титан» с экипажем. Он потерял связь с исследовательским судном «Полярный принц» примерно через один час 45 минут после погружения судна 18 июня утром.

На борту подводного судна находятся пять человек. В их числе — британский миллиардер и исследователь Хэмиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд с сыном, а также французский пилот подводного плавания Поль-Анри Нарголе.

21 июня сообщалось, что корпус пропавшего батискафа имел технические проблемы, в частности демонстрировал признаки циклической усталости.

Тогда же стало известно, что экипажи спасателей услышали «акустическую обратную связь». Однако позднее береговая охрана США заявила, что расследование шумов с использованием специального подводного оборудования «дало отрицательные результаты».

Накануне сообщалось, что запасы кислорода на «Титане», предположительно, уже закончились. По данным береговой охраны США, воздуха должно было хватить до 7:08 по североамериканскому восточному времени (14:08 мск). По мнению специалистов, назвать точное время, когда закончится воздух, нельзя, но «важно сохранять надежду».

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