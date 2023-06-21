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Спасатели услышали обратную связь в районе поисков «Титана»

CNN: спасатели слышали акустическую обратную связь во время поисков пропавшего батискафа
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Фото: REUTERS/David Hiscock
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Экипажи спасателей, занимающиеся поисками в Атлантическом океане подводного аппарата «Титан», услышали «акустическую обратную связь», предположительно, от пропавшего батискафа «Титан», о чем 21 июня сообщил телеканал CNN.

Некий стук на протяжении четырех часов был слышен каждые 30 минут, отметили специалисты.

«Была услышана дополнительная акустическая обратная связь, которая поможет сориентировать технику на поверхности, а также указывает на то, что выжившие сохраняют надежду», — говорится в служебной записке спасателей.

Береговая охрана США также сообщила об обнаружении подводных шумов. Однако поиски «дали отрицательные результаты».

«Канадский самолет P-3 обнаружил подводные шумы в районе поиска», — отметили в Twitter береговой охраны.

Полученные данные переданы экспертам ВМС США для анализа и учета в координации планов спасательных работ. Поиски «Титана» охватили практически 26 тыс. кв. км.

Компания OceanGate Expeditions, которая занимается доставкой туристов к обломкам «Титаника» на глубине 3,8 тыс. м, сообщила об исчезновении своего батискафа с экипажем 19 июня.

В подводном аппарате находятся пять человек. В их числе — британский миллиардер и исследователь Хэмиш Хардинг, а также пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд с его сыном Сулейманом.

20 июня сообщалось, что корпус пропавшего батискафа «Титан» имел технические проблемы, в частности демонстрировал признаки циклической усталости. Из-за этого его максимальную глубину погружения снизили до 3 тыс. м.

В тот же день представитель береговой охраны США Джейми Фредерик заявил журналистам, что воздуха на «Титане» осталось на 40 часов. Если батискаф не поврежден, то воздух в нем закончится около 13:30 22 июня.

Лайнер «Титаник» столкнулся с айсбергом в апреле 1912 года и затонул на глубине 3750 м в северной части Атлантического океана. Место крушения находится приблизительно в 600 км от острова Ньюфаундленд (Канада).

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