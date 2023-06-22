Береговая охрана США сообщила об истощении запасов кислорода на батискафе «Титан»

Запасы кислорода на батискафе «Титан», предположительно, уже закончились. По данным береговой охраны США, воздуха должно было хватить до 7:08 по североамериканскому восточному времени (14:08 мск).

«Представитель береговой охраны США ранее заявил, что кислород закончится ровно в 7:08 утра по американскому времени — 12:08 вечера в Великобритании — сегодня», — передает слова представителя береговой охраны издание Mirror.

При этом накануне сообщалось, что воздух закончится раньше — в 13:30 мск, но после представитель береговой охраны заявил, что воздух закончится на 38 минут позже.

Координатор реагирования первого округа береговой охраны капитан Джейми Фредерик сообщил, что точное время, когда закончится воздух, назвать нельзя, но «важно сохранять надежду». Изначально власти рассчитывали, что кислорода на борту хватит на 96 часов, этот запас рассчитан на четверо суток с момента погружения. Но специалисты считают, что эти запасы можно растянуть на более долгое время, если пассажиры батискафа будут выполнять определенные действия.

К этому моменту поисками батискафа занимается телеуправляемый подводный аппарат, который спустили на дно с канадского судна Horizon Arctic. Французское судно L'Atalante готовит к спуску еще один аппарат.

Компания OceanGate Expeditions, которая занимается доставкой туристов к обломкам «Титаника», 19 июня сообщила об исчезновении своего батискафа с экипажем. Примерно через один час 45 минут после погружения судна 18 июня он потерял связь с исследовательским судном «Полярный принц».

На борту подводного судна находятся пять человек. В их числе — британский миллиардер и исследователь Хэмиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд с сыном, а также французский пилот подводного плавания Поль-Анри Нарголе.

Как 21 июня заявил американский океанограф, исследователь и испытатель глубоководных аппаратов Дон Уолш, экипаж «Титана» едва ли удастся спасти, потому что у них заканчивается кислород.

В тот же день стало известно, что корпус пропавшего батискафа имел технические проблемы, в частности демонстрировал признаки циклической усталости.