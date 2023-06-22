Океанограф Уолш усомнился в спасении экипажа пропавшего батискафа

Экипаж пропавшего в Атлантике батискафа «Титан» едва ли удастся спасти. Такое мнение 21 июня высказал американский океанограф, исследователь и испытатель глубоководных аппаратов Дон Уолш в интервью британскому телеканалу Sky. News.

«Люк батискафа, через который его можно покинуть, герметизируется снаружи с помощью 14 болтов. Поэтому, даже если им удалось подняться на поверхность и они сейчас где-то дрейфуют, ожидая, пока их найдут, то проблема у них та же — кончающийся кислород. Это печальная ситуация, и боюсь, что спасательная операция становится просто поисковой. Шансы на чудо быстро улетучиваются», — считает Уолш.

Он также отметил, что спасательная операция осложнена удаленностью района, в котором пропал батискаф, — от побережья Ньюфаундленда до точки погружения судну с глубоководным оборудованием и техникой необходимо добираться примерно двое суток.

Эксперты имеют много вопросов к самой конструкции батискафа «Титан», поскольку судно не прошло нужного количества испытаний и не было оборудовано пеленговыми устройствами и запасными средствами связи, признал океанограф.

Многие стандарты устройств не были соблюдены при создании этого батискафа, добавил он.

Также Уолш вспомнил, что при его собственном погружении к «Титанику» с американским кинорежиссером Джеймсом Кэмероном судном пилотировали первоклассные русские штурманы, которые до этого уже совершили в общей сложности больше 100 погружений и отлично знали свое дело.

Ранее в этот день тележурналист, бывший научный редактор ABC Майк Гильен выразил надежду на спасение экипажа пропавшего батискафа «Титан». По его мнению, на судне произошло нечто более серьезное, чем сбой со связью.

Также Гильен, спасшийся при погружении к «Титанику», 21 июня поблагодарил российского пилота Виктора. На фоне событий с батискафом, который пропал в Атлантическом океане, он вспомнил об аналогичном инциденте в 2000 году. Тогда подводный батискаф застрял в обломках «Титаника».

19 июня компания OceanGate Expeditions сообщила об исчезновении своего батискафа «Титан» с экипажем. Компания занимается доставкой туристов к обломкам «Титаника» на глубине 3,8 тыс. м.

Поиски охватили почти 26 тыс. кв. км. В подводном аппарате находятся пять человек. В их числе — британский миллиардер и исследователь Хэмиш Хардинг, а также пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд с сыном Сулейманом.

21 июня сообщалось, что экипажи спасателей услышали «акустическую обратную связь». Некий стук из океана на протяжении четырех часов был слышен каждые 30 минут. Позже телеканал NBC News уведомил, что зафиксированные звуки не являлись сделанными экипажем судна.

Тогда же исследователь подводного мира Дэвид Галло предположил, что пропавший в Атлантическом океане подводный аппарат «Титан» мог взорваться.

Кроме того, 21 июня стало известно, что корпус батискафа имел технические проблемы, в частности демонстрировал признаки циклической усталости. На фоне этого его максимальная глубина погружения была снижена до 3 тыс. м.