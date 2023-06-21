Спасшийся при погружении к «Титанику» журналист проанализировал пропажу батискафа

Тележурналист и бывший научный редактор телеканала ABC Майк Гильен, имеющий опасный опыт погружения к затонувшему «Титанику», едва не стоивший ему жизни, выразил надежду на спасение экипажа пропавшего батискафа «Титан». В разговоре с «Известиями» 21 июня он предположил, что подводное судно даже не успело достигнуть дна океана.

«Поводом для моего беспокойства служат две причины: они потеряли связь через 1 час 45 минут после погружения. Это значит, что они даже не достигли дна. Погружение длится от двух до трех часов. Когда погружались мы, у нас это заняло 2,5 часа. Вторая причина — они не всплыли на поверхность. Ведь пилот, заметивший потерю связи, сделал бы для этого всё возможное. И я надеюсь, что батискаф «Титан» автоматически всплывает на поверхность в случае ЧП», — сказал он.

Тележурналист допустил на судне нечто более серьезное, чем сбой со связью. Говоря о зафиксированных сигналах, Гильен задался вопросом, действительно ли они исходили именно от «Титана».

«Но давайте будем оптимистами, предположим, что эти звуки поступали от экипажа, который выжил и делает то, что должен, — стучит изнутри. Но даже если это и так, остается вопрос, как доставать их со дна», — продолжил он.

Гильен указал, что перед направленным Францией глубоководным аппаратом стоит непростая задача: выиграть «гонку со временем», то есть успеть спасти экипаж, у которого заканчивается кислород, и освободить батискаф, если он зацепился за обломки.

«Погружение до дна составляет от двух до трех часов. Может быть, они погружались быстрее, предположим, и зацепились за обломки. Тогда ситуация еще хуже», — резюмировал он.

Днем ранее Гильен рассказал о своем опыте погружения на российском подводном аппарате «Мир-1» к «Титанику» в 2000 году. Он стал первым журналистом, который посетил место крушения на глубине 3,8 км. Как пишет Daily Mail, тогда аппарат внезапно попал в сильное подводное течение, и его толкнуло к 21-тонным винтам затонувшего лайнера, после этого экипаж застрял под кормой.

Когда капитан попытался сдать назад, субмарина издала хлопок и столкнулась со ржавыми обломками корабля. В течение следующих 30 минут команде всё же удалось, двигаясь вперед и назад, высвободиться из западни. По словам репортера, в этот момент он почувствовал некое «божественное присутствие», хотя уже успел попрощаться с жизнью.

«Передайте, пожалуйста, от меня народу России, насколько сильно я им благодарен за то, что со мной был прекрасный пилот Виктор. Он был пилотом во время нашего погружения на российском аппарате, с ним не было никаких неполадок, нам просто не повезло. Благодаря ему сегодня я жив. Если бы не его профессионализм, я бы не разговаривал с вами сегодня», — добавил журналист в разговоре с «Известиями».

19 июня компания OceanGate Expeditions сообщила об исчезновении своего батискафа «Титан» с экипажем. Компания занимается доставкой туристов к обломкам «Титаника» на глубине 3,8 тыс. м.

Поиски охватили почти 26 тыс. кв. км. В подводном аппарате находятся пять человек. В их числе — британский миллиардер и исследователь Хэмиш Хардинг, а также пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд с сыном Сулейманом.

21 июня сообщалось, что экипажи спасателей услышали «акустическую обратную связь». Некий стук из океана на протяжении четырех часов был слышен каждые 30 минут. Позже телеканал NBC News уведомил, что зафиксированные звуки не являлись сделанными экипажем судна.

Тогда же исследователь подводного мира Дэвид Галло предположил, что пропавший в Атлантическом океане подводный аппарат «Титан» мог взорваться.

Также известно, что корпус батискафа имел технические проблемы, в частности демонстрировал признаки циклической усталости. На фоне этого его максимальная глубина погружения была снижена до 3 тыс. м.