Ледяной ужас: что осталось от «Титаника»

Фото: Getty Images/Universal History Archive/Universal Images Group
108 лет назад, в ночь на 15 апреля, произошло кораблекрушение, потрясшее весь мир, — гибель «Титаника». Судно, которое называли непотопляемым, во время первого же рейса получило пробоину, столкнувшись с айсбергом в северной Атлантике. На его борту находились 1317 пассажиров и 908 членов экипажа, 1496 человек погибли. Что осталось от самого большого на тот момент трансатлантического парохода — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Getty Images/Stocktrek Images/John Parrot
Корпус корабля, построенного в Белфасте по заказу судоходной компании White Stаr Line, был изготовлен из стали. Он имел двойное дно, которое должно было при повреждении препятствовать попаданию воды в трюм и нижние палубы, разделенные на отсеки переборками с герметичными дверями
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Фото: Getty Images/Peter Macdiarmid
Лайнер был спущен на воду 31 мая 1911 года, по этому случаю на набережной Белфаста собралось около 100 тыс. человек. Сохранилось множество фотографий знаменательного события. Традиционного обряда крещения с разбиванием бутылки шампанского о борт «Титаник», как и все суда White Stаr Line, не проходил
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Фото: Global Look Press/Mary Evans Picture Library
14 апреля в 23:30 впередсмотрящий корабля, совершавшего трансатлантический переход, сообщил об айсберге прямо по курсу. Через минуту судно, шедшее на предельной скорости, задело правым бортом подводную часть айсберга, получив серьезные повреждения. Капитан «Титаника» Эдвард Джон Смит до последних минут руководил эвакуацией. Как он погиб, до сих пор точно неизвестно. Кто-то говорит, что он оставался на мостике, кто-то видел, как он прыгнул в воду за несколько минут до того, как судно затонуло, кто-то видел его в воде, но места в шлюпках, заполненных до отказа, не было. Этот рейс был последним для капитана перед выходом на пенсию
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Фото: Getty Images/Topical Press Agency
На верхних палубах во время столкновения пассажиры почти ничего не почувствовали — лишь небольшой толчок и легкое дрожание. Поэтому экипажу пришлось некоторое время уговаривать пассажиров первого класса сесть в шлюпки. Большая часть пассажиров третьего класса, которые при столкновении услышали страшный грохот и скрежет, не смогла выбраться из коридоров нижних палуб, отделенных от первого и второго классов воротами, многие из которых оказались закрыты. На фото: группа спасенных
Разносчик газет с номером, сообщающим о крушении «Титаника», рядом с офисом White Stаr Line в Лондоне
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Фото: Getty Images/Ralph White
При погружении в воду «Титаник» разломился на две части. Нос и корма корабля, находящиеся на расстоянии 600 м друг от друга, глубоко ушли в донный ил. Все проекты по их подъему оказались несостоятельными. Состояние обломков быстро ухудшается, считается, что к концу столетия остов корабля полностью распадется на небольшие фрагменты
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Фото: Global Look Press/Mary Evans Picture Library
К затонувшему кораблю было совершено 17 экспедиций, на поверхность поднято более 5 тыс. предметов. Среди сохранившихся артефактов — письмо друзьям, написанное пассажиром «Титаника» на бумаге с логотипом компании White Stаr Line
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Фото: Getty Images/Oli Scarff
Колокол с «Титаника»
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Фото: Getty Images/Mike Coppola
Билет во второй класс
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Фото: Getty Images/John Lamparski
Бинокль, найденный на месте крушения «Титаника»
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Фото: Getty Images/Stephen Barnes
В Белфасте в память о погибших во время крушения «Титаника» воздвигнут мемориал. Он был создан на пожертвования горожан, работников верфи и родственников погибших и открыт в 1920 году
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