Ледяной ужас: что осталось от «Титаника»

14 апреля в 23:30 впередсмотрящий корабля, совершавшего трансатлантический переход, сообщил об айсберге прямо по курсу. Через минуту судно, шедшее на предельной скорости, задело правым бортом подводную часть айсберга, получив серьезные повреждения. Капитан «Титаника» Эдвард Джон Смит до последних минут руководил эвакуацией. Как он погиб, до сих пор точно неизвестно. Кто-то говорит, что он оставался на мостике, кто-то видел, как он прыгнул в воду за несколько минут до того, как судно затонуло, кто-то видел его в воде, но места в шлюпках, заполненных до отказа, не было. Этот рейс был последним для капитана перед выходом на пенсию