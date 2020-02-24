Остов погибших кораблей: как круизные лайнеры провожают в последний рейс

Читтагонг, второй по величине город в Бангладеш, является одним из главных мировых центров по утилизации кораблей. На 10-километровом отрезке побережья Бенгальского залива тысячи наемных работников вручную демонтируют металлические корпуса судов, разбирают их на детали, разрезают на металлолом. Кто и как провожает бывшие роскошные лайнеры в последний путь — в фотогалерее «Известий»