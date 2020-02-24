Остов погибших кораблей: как круизные лайнеры провожают в последний рейс

Читтагонг, второй по величине город в Бангладеш, является одним из главных мировых центров по утилизации кораблей. На 10-километровом отрезке побережья Бенгальского залива тысячи наемных работников вручную демонтируют металлические корпуса судов, разбирают их на детали, разрезают на металлолом. Кто и как провожает бывшие роскошные лайнеры в последний путь — в фотогалерее «Известий»
Утилизация судов — одна из самых опасных, грязных и трудоемких отраслей. Ее центры сосредоточены в беднейших странах мира, где нет жесткого природоохранного законодательства, — Индии, Пакистане, Бангладеш
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Фото: Global Look Press/ZUMA Press/MD Mehedi Hasan
Предприятие появилось в окрестностях Читтагонга в 1960 году. Больше полувека оно работает без каких-либо разрешений и надзора со стороны властей и природоохранных организаций
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Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Zakir Hossain Chowdhury
За несколько десятилетий из-за ядовитых испарений, растекающегося масла и топлива здесь вымерло всё живое, были уничтожены тысячи деревьев, разрушен берег, отравлена местная река
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Фото: Getty Images/LightRocket/Probal Rashid
Рабочий день здесь длится 12-14 часов, а рабочая неделя — 6,5 дня. Полдня в пятницу можно отдохнуть, так как мусульманам предписано в это время совершать намаз
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Фото: Getty Images/NurPhoto/Jashim Salam
Работа начинается в 7 утра и заканчивается в 11 вечера, с часовым перерывом на завтрак и еще двумя получасовыми — на отдых и обед
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Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Suvra Kanti Das
О спецодежде здесь никто не слышал, из инструментов — только газовая горелка и кувалда
Гигантские листы металла, отделившиеся от корпуса, падают прямо в воду. Их вытаскивают на берег, разрезают на более мелкие куски. Потом группа рабочих под ритмичные песни, которые помогают действовать синхронно, с трудом поднимает их и относит в грузовик
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Фото: Getty Images/Corbis/David Bathgate
За эту работу каждый из них получает $1,25 в день
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Фото: Getty Images/Barcroft Media/Shams Qari
Каждый год на предприятии гибнут люди. За последние 20 лет 500 человек лишились жизни, еще 600 получили серьезные увечья
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