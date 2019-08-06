Урожайный код: как попасть на плавучий рынок Джалокати

Много лет назад один из местных жителей отправился в паломничество в индийскую Гойю. Привезенные оттуда семена гуавы он посадил у своего дома. Когда на дереве появились первые плоды, весть о них быстро распространилась по всей деревне. Сладкий фрукт быстро завоевал популярность в этих краях, в пик сезона сюда за товаром съезжаются оптовики со всей страны