Урожайный код: как попасть на плавучий рынок Джалокати

Теплый и дождливый сезон муссонов в Бангладеш — время сбора урожая гуавы. Плавучему рынку в деревне Бхимрули округа Джалокати уже более 100 лет. Начиная с июля он становится не только самым бойким торговым местом в окрестностях, куда везут свою продукцию местные фермеры, но и популярным туристическим объектом, на который ежедневно прибывают сотни путешественников
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Фото: Getty Images/NurPhoto/Mohammad Saiful Islam
Много лет назад один из местных жителей отправился в паломничество в индийскую Гойю. Привезенные оттуда семена гуавы он посадил у своего дома. Когда на дереве появились первые плоды, весть о них быстро распространилась по всей деревне. Сладкий фрукт быстро завоевал популярность в этих краях, в пик сезона сюда за товаром съезжаются оптовики со всей страны
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Фото: Getty Images/NurPhoto/Mohammad Saiful Islam
Выращивание гуавы — основной источник дохода местных фермеров. Фруктовыми деревьями покрыты гигантские площади. В Несарабаде, например, сады занимают 650 га. В 30 деревнях Джалокати насчитывается около 7 тыс. гуавовых садов
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Фото: Getty Images/NurPhoto/Mohammad Saiful Islam
Местные жители говорят, что фруктовые сады сыграли особую роль во время освободительной войны в 1971 году — там прятались борцы за независимость
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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Azim Knan Ronnie
Сейчас в разгар сезона местные фермеры каждое утро отправляются по узким каналам на своих лодках, груженных гуавой, в сторону рынка
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Фото: Getty Images/NurPhoto/Mohammad Saiful Islam
За товаром на плавучие рынки приезжают оптовики со всей страны. Фермеры жалуются, что им приходится отдавать свой скоропортящийся товар по очень низким ценам. Проблему могли бы решить холодильники, которых у них пока нет
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Фото: Getty Images/NurPhoto/Mohammad Saiful Islam
Плавучие рынки, на которых раньше торговали только гуавой, приобрели в этих местах такую популярность, что теперь они работают круглый год — здесь продают разнообразную сельскохозяйственную продукцию и мясо
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Фото: Getty Images/NurPhoto/Mohammad Saiful Islam
Необычное место привлекает множество туристов как из Бангладеш, так и из-за границы. Только по пятницам на рынок прибывает около сотни судов с путешественниками, среди них учащиеся местных школ, колледжей, университетов
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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Azim Knan Ronnie
Туристов восхищают живописные виды и разливающиеся по округе фруктовые ароматы, а фермеры с радостью подсчитывают увеличившуюся выручку. Некоторые путешественники с удовольствием задержались бы в этих местах на несколько дней, однако здесь нет ни отелей, ни ресторанов
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Фото: Getty Images/NurPhoto/Mohammad Saiful Islam
Власти, учитывая возросший интерес к плавучим рынкам, намереваются превратить их в туристический объект и построить соответствующую инфраструктуру
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