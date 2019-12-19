Расстроили цирк: как развлекаются жители Бангладеш

Фото: Getty Images/LightRocket/Pacific Press/Azim Khan Ronnie
Цирковое искусство в Бангладеш имеет давние традиции. Когда-то приезд шапито в город был главным культурным событием, а его представления — самым популярным развлечением. Циркачи чувствовали любовь публики, гордились своей профессией и передавали ее из поколения в поколение. Как сейчас живется артистам местного бродячего цирка — в фотогалерее «Известий»
На весь экран
Фото: Getty Images/NurPhoto/Syed Mahamudur Rahman
Раньше труппы артистов постоянно разъезжали по городам и деревням, представления проводились часто и стоили недорого
На весь экран
Фото: Getty Images/LightRocket/Pacific Press/Azim Khan Ronnie
Сейчас в стране осталось меньше десятка крупных цирковых трупп
На весь экран
Фото: Getty Images/LightRocket/Pacific Press/Azim Khan Ronnie
Программа выступлений практически не меняется веками — ходьба по канату, трюки на велосипеде, акробатика и дрессированные животные
На весь экран
Фото: Getty Images/LightRocket/Pacific Press/Azim Khan Ronnie
Бывают и опасные номера — с открытым огнем и ножами, а также элементы воздушной гимнастики без страховки. Часто их исполняют дети
Дети обучаются цирковому искусству и выходят на манеж с самого раннего возраста
На весь экран
Фото: Getty Images/LightRocket/Probal Rashid
В семейных цирковых династиях опыт, традиции, секреты мастерства передаются из поколения в поколение
На весь экран
Фото: Getty Images/LightRocket/Probal Rashid
Подготовка к выступлению — очень сложный и долгий процесс. Необходимо не только предварительно отрепетировать все номера и обучить животных, по приезде на место представления надо раскинуть шатер, нанести грим, подготовить музыку и спецэффекты
На весь экран
Фото: Getty Images/LightRocket/Probal Rashid
В последнее время интерес к цирку стал угасать. Процесс глобализации не обошел Бангладеш стороной, поэтому в приоритете другие развлечения — телевидение и интернет
На весь экран
Фото: Getty Images/LightRocket/Probal Rashid
Нередко приходится месяцами готовиться, чтобы выступить для редкой публики, состоящей из детей и случайных прохожих
На весь экран
Фото: Getty Images/LightRocket/Probal Rashid
Артистам становится всё труднее содержать животных и готовить реквизит. У них нет возможности дать образование своим детям
На весь экран
Фото: Getty Images/NurPhoto/Mushfiqul Alam
Тем не менее они признаются, что, выходя на сцену, не думают о славе и деньгах. Это просто любимая работа, которой они отдаются полностью, как и их предки
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печатии массовым коммуникациям.
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.