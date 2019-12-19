Расстроили цирк: как развлекаются жители Бангладеш

Цирковое искусство в Бангладеш имеет давние традиции. Когда-то приезд шапито в город был главным культурным событием, а его представления — самым популярным развлечением. Циркачи чувствовали любовь публики, гордились своей профессией и передавали ее из поколения в поколение. Как сейчас живется артистам местного бродячего цирка — в фотогалерее «Известий»