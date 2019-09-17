Тройной оборот: чем удивляют зрителей лучшие циркачи мира

Отличительная особенность конкурса — три независимых друг от друга состава международного жюри. Артистов оценивают эксперты по цирковому мастерству, представители СМИ и зрители. Гран-при победителю вручается только в том случае, если мнение всех трех составов совпадет. За всю историю конкурса это происходило только дважды — с кантоходцами из Северной Кореи и аттракционом «Империя львиц» Виталия Смолянца