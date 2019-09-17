Тройной оборот: чем удивляют зрителей лучшие циркачи мира

В Большом Московском государственном цирке на проспекте Вернадского проходит Всемирный цирковой фестиваль «Идол», на который съехались артисты из 13 стран мира. Он проводится с 2013 года и считается одним из самых престижных цирковых конкурсов в мире. В этом году главной темой фестиваля стала русская живопись. Номера, костюмы, декорации воссоздают темы, стиль, сюжеты полотен знаменитых русских художников
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Отличительная особенность конкурса — три независимых друг от друга состава международного жюри. Артистов оценивают эксперты по цирковому мастерству, представители СМИ и зрители. Гран-при победителю вручается только в том случае, если мнение всех трех составов совпадет. За всю историю конкурса это происходило только дважды — с кантоходцами из Северной Кореи и аттракционом «Империя львиц» Виталия Смолянца
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Moments of love — воздушные гимнасты на ремнях из Вьетнама
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Силовая пара из Перу «Дуэт Виталис»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Все три состава жюри единодушно отдали перуанцам «Серебряного идола»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
На конкурс было подано более 350 заявок. В нем приняли учстие циркачи из Тайваня, Монголии, Бразилии, Колумбии, Перу, США, Польши, Украины, России, Чили, Вьетнама, Бельгии, Великобритании, Японии
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Клоун Туга из Чили
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Выступление дрессированных слонов под руководством Сергея Гулевича, Польша–Белоруссия
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Американский эквилибрист на моноцикле представил номер «Вэсли Виллиамс — Колесо чудес» и получил «Бронзовый идол» от профессионального жюри
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Московский цирк представил номера по картине Ивана Айвазовского «Буря на море», «Черному квадрату» Казимира Малевича и «Девочке с персиками» Валентина Серова
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Аттракцион со львами «Принц цирка» под руководством заслуженного артиста Украины Владислава Гончарова
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Львам досталось серебро от профессионалов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
«Золотой идол» и «Золотой зрительский зал» — главный приз от профессионального жюри и от зрителей получили 12-летний и 16-летний братья-акробаты Мартинез (Япония-Колумбия) с номером «Икарийские игры». Также золотом эксперты отметили жонглеров Большого московского цирка с номером «Ритуальная Индия». «Золотой манеж» представители СМИ отдали воздушным гимнастам на ремнях из Санкт-Петербурга Алексею Ишмаеву и Павлу Майеру
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
«Свобода лошадей» в исполнении Вадима Колодочкина и Аиды Гаджимирзаевой из Росгосцирка. Они получили спецприз Цирка братьев Запашных
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Украинский жонглер Даниил Лысенко повторил трюк из Книги рекордов Гиннесса, использовав в своем номере 11 колец. Однако, по словам экспертов, для победы ему не хватило яркой подачи
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Гран-при в этом году не досталось никому, единого фаворита у тройного независимого жюри не оказалось
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