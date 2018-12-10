Точный инструмент: клоун Карандаш и его собака

Знаменитый советский клоун Карандаш (Михаил Николаевич Румянцев) родился 10 декабря 1901 года. При жизни по популярности с ним могли конкурировать разве что Юрий Никулин и Олег Попов. В день рождения великого циркача «Известия» публикуют фотогалерею о его жизни
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Фото: РИА Новости/Лев Великжанин
Румянцев начинал как художник-плакатист, оформлявший афиши кинотеатров, но в 1926 году решил стать артистом и поступил на Курсы циркового искусства в класс акробатов-эксцентриков
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Фото: ТАСС/Валентин Мастюков
Работать клоуном он начала в конце 1920-х и какое-то время выходил перед публикой в образе Чарли Чаплина, но вскоре нашел собственную концепцию — маленького человека в мешковатом костюме
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Фото: РИА Новости/Юрий Сомов
В конце 1930-х Карандаш дополнил образ маленькой собакой, скотч-терьером по кличке Клякса. Это было началом популярности породы в Советском Союзе
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Фото: РИА Новости/В. Барановский
Популярность артиста в СССР была неимоверной, а скотч-терьеров дети знали просто как «собачек Карандаша»
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Фото: РИА Новости/Борис Кауфман
Кранадаш был знаменит и тем, что не боялся шутить (в рамках дозволенного) и на политические темы: например, выходил на арену с полными сумками дефицитных товаров и молчал. Затем спрашивал у публики: «Я молчу потому, что у меня всё есть. А вы почему?!»
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Фото: ТАСС/Белинский Юрий
Рост клоуна составлял всего 142 см, но, по воспоминаниям современников, он нисколько этого не стеснялся
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Фото: РИА Новости/Александр Невежин
Участие Карнадаша всегда гарантировало аншлаг представлению в любом цирке страны
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Фото: РИА Новости/В. Барановский
В 1979 году артисту было присвоено звание Героя Социалистического Труда
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Фото: РИА Новости/В. Барановский
В Москве на улице Ефремова, около здания Союза цирковых деятелей России, установлен памятник Карандашу и его собаке
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