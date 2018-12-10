Точный инструмент: клоун Карандаш и его собака

Кранадаш был знаменит и тем, что не боялся шутить (в рамках дозволенного) и на политические темы: например, выходил на арену с полными сумками дефицитных товаров и молчал. Затем спрашивал у публики: «Я молчу потому, что у меня всё есть. А вы почему?!»