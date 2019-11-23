Хищники и акробаты: в цирке на проспекте Вернадского прошла открытая репетиция

21 ноября в Большом Московском государственном цирке на проспекте Вернадского состоялась первая открытая репетиция. Артисты выступили с программой «ЭпиЦЕНТР мира». Самые яркие фотографии — в галерее «Известий»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Главными героями шоу стали хищники
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Такой формат цирковых выступлений полюбился зрителям
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Традицию проведения открытых репетиций для зрителей начал отец братьев Запашных — Вальтер Михайлович Запашный
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Первая открытая репетиция артистов Большого Московского государственного цирка прошла в Санкт-Петербургском государственном цирке на Фонтанке в июле
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
В программу открытой репетиции входила демонстрация одного из самых опасных номеров — конно-акробатического аттракциона
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Артисты продемонстрировали мастерство работы с лошадьми и выполнили необыкновенно зрелищные акробатические трюки
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Работа на лошадях — один из самых травмоопасных видов циркового искусства
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Эдгард и Аскольд Запашные рассказали об особенностях дрессировки хищников, развеяли мифы о жестоком обращении с животными и ответили на вопросы всех желающих
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
По словам Запашных, дрессировка хищников похожа на процесс воспитания. С животными начинают работать с самого раннего возраста
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Все хищники братьев Запашных названы в честь музыкальных исполнителей. В частности, среди хвостатых питомцев есть Курт, Боно, Мэрилин, Жанна и Лолита
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Под руководством дрессировщика Василия Тимченко в открытой репетиции приняли участие сивучи — северные морские львы. Самые смелые зрители могли попробовать себя в роли цирковых артистов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Один из самых эффектных трюков — прыжок тигра сквозь огненное кольцо
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Помимо выступлений дрессировщики показали процесс кормления хищников
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
По словам Запашных, хищников кормят раз в день, и за один прием пищи они съедают от 6 до 12 кг мяса
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Участники представления под аплодисменты выходят на сцену
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