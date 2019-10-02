Фан-зона: чем удивляет главное цирковое шоу мундиаля

На манеж Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского с 28 сентября вернулось шоу «Эпицентр мира», подготовленное к ЧМ-2018 и с аншлагом шедшее на протяжении восьми месяцев. Это история о футбольных фанатах из разных стран, которые спешат в Россию на мундиаль. Яркие костюмы, множество спецэффектов, трюки, которые попали в Книгу рекордов Гиннеса, колоритные клоуны-болельщики — самые яркие моменты шоу в фотогалерее «Известий»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
В основе спектакля — идея всеобщего единения и мира во всем мире. Каждый номер посвящен какой-нибудь одной стране
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Бразильский карнавал в исполнении балетной труппы и группы акробатов на подкидных досках
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
В Дождливой Англии — туман, красные телефонные будки и лорды Запашные в окружении хищников
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Львы и тигры под гитарные риффы рок-группы взлетают на качелях под купол цирка, свободно прогуливаются рядом со зрителями, совершают сложнейшие трюки
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Кульминация номера — трюк, занесенный в Книгу рекордов Гиннеса. После долгих уговоров лев соглашается на прыжок с Аскольдом Запашным на спине
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
В перерывах между номерами публику развлекает группа клоунов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Сразу два номера программы посвящено Индии. В Ритуальной Индии жонглеры парят в воздухе
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
В Символичной Индии гимнасты карабкаются по пальмам, а обезьяны ходят на ходулях
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
У берегов США — морские животные и матросы-канатоходцы с медведями
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Михаил Ермаков — еще один рекордсмен Книги рекордов, который отбил мяч плечами 2320 раз, — с собаками-футболистами
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
В эпицентре мира, которым на время мундиаля стала Россия, — воздушный гимнаст на ремнях Антон Михеев
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Чудеса джигитовки под залихватские народные песни в Гостеприимной России. Принять участие в этом номере решили и братья Запашные
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Шоу «Эпицентр мира» вернулось в Большой Московский государственный цирк ненадолго — последние представления пройдут в начале декабря
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