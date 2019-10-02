Фан-зона: чем удивляет главное цирковое шоу мундиаля

На манеж Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского с 28 сентября вернулось шоу «Эпицентр мира», подготовленное к ЧМ-2018 и с аншлагом шедшее на протяжении восьми месяцев. Это история о футбольных фанатах из разных стран, которые спешат в Россию на мундиаль. Яркие костюмы, множество спецэффектов, трюки, которые попали в Книгу рекордов Гиннеса, колоритные клоуны-болельщики — самые яркие моменты шоу в фотогалерее «Известий»