Короли манежа: в Москве открылся фестиваль «Идол»

В четверг, 6 сентября, в Большом Московском цирке на проспекте Вернадского открылся всемирный фестиваль циркового искусства «Идол». Поучаствовать в борьбе за звание лучших цирковых артистов в столицу приехали больше 100 участников из 13 стран. Портал iz.ru собрал некоторые из самых зрелищных номеров, которые смогут увидеть гости «Идола» в этом году
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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Дрессированных верблюдов можно будет посмотреть в номере «В гостях у шейха» под руководством Константина Растегаева
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Фото: пресс-служба Большого Московского цирка/Елена Бледных
Два представителя известных цирковых династий — Екатерина Запашная и Константин Растегаев — также выступают на фестивале с номером «Закрывая глаза»
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Фото: пресс-служба Большого Московского цирка/Елена Бледных
Этот фестиваль — шестой по счету. По традиции работу артистов оценивают сразу три жюри: профессиональное, зрительское и составленное из представителей СМИ
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Фото: пресс-служба Большого Московского цирка/Елена Бледных
Аттракцион со львами «В садах Ривенделла» под руководством Ольги Борисовой и Алексея Макаренко
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Фото: пресс-служба Большого Московского цирка/Елена Бледных
Есть в программе не только цирковая классика — дрессированные животные и захватывающие дух выступления гимнасток, но и современные номера. Как, например, номер «Парфюмер», представленный россиянином Папином Хачатряном
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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Незадолго до открытия фестиваля один из постановщиков номера «В садах Ривенделла», Алексей Макаренко, получил травму. И тем не менее он вышел на манеж 6 сентября
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Фото: пресс-служба Большого Московского цирка/Елена Бледных
Помимо конкурсных выступлений, зрителей ждет и большая гала-программа, составленная из самых впечатляющих номеров участников
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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Всего в фестивале «Идол-2018» свои номера представят артисты 24 коллективов. Помимо российских артистов, можно будет посмотреть на выступления циркачей из США, Испании, Франции, Чехии, Аргентины, Перу и даже Эфиопии. И это далеко не полный список стран
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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Спектакли, поставленные в рамках одного из самых престижных цирковых конкурсов в мире, в цирке на проспекте Вернадского будут показывать до 16 сентября
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