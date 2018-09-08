Короли манежа: в Москве открылся фестиваль «Идол»

В четверг, 6 сентября, в Большом Московском цирке на проспекте Вернадского открылся всемирный фестиваль циркового искусства «Идол». Поучаствовать в борьбе за звание лучших цирковых артистов в столицу приехали больше 100 участников из 13 стран. Портал iz.ru собрал некоторые из самых зрелищных номеров, которые смогут увидеть гости «Идола» в этом году