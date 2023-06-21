Эксперт допустил взрыв пропавшего в Атлантическом океане батискафа «Титан»

Пропавший в Атлантическом океане подводный аппарат «Титан» мог взорваться. Об этом 21 июня заявил исследователь подводного мира Дэвид Галло.

«Самое худшее — это катастрофический взрыв самой подлодки, что было бы ужасно, от этого уже не спастись. Я не знаю, как еще можно исчезнуть так быстро», — сказал он телеканалу Sky News.

Галло отметил, что подводная лодка не успела бы добраться до дна до потери связи, так что неполадки произошли в средних слоях воды. Он отметил, что если эта догадка верна, то часть обломков окажется на дне, а часть всплывет на поверхность.

19 июня OceanGate Expeditions сообщила об исчезновении своего батискафа «Титан» с экипажем. Компания занимается доставкой туристов к обломкам «Титаника» на глубине 3,8 тыс. м.

Поиски охватили практически 26 тыс. кв. км. В подводном аппарате находятся пять человек. В их числе — британский миллиардер и исследователь Хэмиш Хардинг, а также пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд с сыном Сулейманом.

Известно, что корпус батискафа имел технические проблемы, в частности, демонстрировал признаки циклической усталости. Из-за этого его максимальную глубину погружения снизили до 3 тыс. м.

21 июня сообщалось, что экипажи спасателей услышали «акустическую обратную связь». Некий стук на протяжении четырех часов был слышен каждые 30 минут. Однако позднее телеканал NBC News сообщил, что зафиксированные звуки не являлись стуком, сделанным экипажем судна.