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Сирена с «Титана»: продолжаются поиски батискафа с туристами

В толще воды раздаются странные стуки
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Поиски «Титана»
Фото: REUTERS/OceanGate Expeditions
В Атлантике продолжается поисково-спасательная операция по обнаружению батискафа «Титан» с туристами на борту. Подводное судно отправилось к останкам знаменитого «Титаника», затонувшего в 1912 году. Подробности — в фотогалерее «Известий»
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Поиски «Титана»
Фото: REUTERS/ABACA
На борту батискафа находятся пять человек, последний раз они выходили на связь в воскресенье, 18 июня
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Поиски «Титана»
Фото: REUTERS/ABACA
По официальным данным, батискаф способен опускаться на глубину до 3 км, однако останки «Титаника» лежат на 800 м глубже
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Поиски «Титана»
Фото: Getty Images/Universal Images Group/HUM Images
Участие в рейсе к останкам «Титаника» обошлось каждому из пассажиров в $250 тыс.
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Поиски «Титана»
Фото: REUTERS/Shannon Stapleton
Основатель владеющей батискафом компании OceanGate Стоктон Раш также находится на борту. Канал NBC News сообщил, что пилот-испытатель «Титана» предупреждал об опасных недостатках конструкции аппарата, но был уволен руководством компании-владельца
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Поиски «Титана»
Фото: REUTERS/Courtesy of Engro Corporation Limited
Также на борту находится британо-пакистанский миллиардер Шахзада Дауд с сыном Сулейманом
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Поиски «Титана»
Фото: REUTERS/HarperCollins France
Среди пассажиров батискафа французский исследователь и военный моряк Поль-Анри Наргеоле, уже участвовавший в более чем 30 погружениях к останкам «Титаника»
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Поиски «Титана»
Фото: REUTERS/Courtesy of Jannicke Mikkelsen
Еще одним участником погружения стал британский миллиардер Хэмиш Хардинг
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Поиски «Титана»
Фото: REUTERS/EYEPRESS
В зоне поиска зафиксированы необычные шумы, которые могут быть звуковыми сигналами с борта батискафа
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Поиски «Титана»
Фото: REUTERS/EYEPRESS
Как сообщили эксперты Береговой охраны США, запаса воздуха на борту батискафа хватит ориентировочно до утра 22 июня
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Поиски «Титана»
Фото: REUTERS/ABACA
Компания OceanGate отмечала комфортные условия на борту «Титана». В частности, аппарат оборудован изолированным туалетом
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Поиски «Титана»
Фото: REUTERS/David Hiscock
Поиски батискафа ведут Береговая охрана США, а также военные и гражданские структуры Канады. Кроме того, в район происшествия направлен французский спасательный корабль Atalante, на борту которого имеется спасательный аппарат, способный погружаться на глубину до 4 км
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Поиски «Титана»
Фото: REUTERS/MarineTraffic
По сообщению представителей правительства США, похожий на стук звук фиксировался в течение нескольких часов с периодичностью раз в 30 минут. Как пояснили эксперты, это «указывает на то, что выжившие сохраняют надежду»
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Поиски «Титана»
Фото: REUTERS/David Hiscock
Президент США Джо Байден следит за ситуацией, сообщили в Белом доме
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Поиски «Титана»
Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Ocean Gate
По сообщениям американских СМИ, специалисты-океанологи еще в 2018 году выражали обеспокоенность тем, что OceаnGate недооценивает риски и не консультируется с профильными экспертами. На это Раш ответил, что регулирование отрасли «сдерживает инновации»
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