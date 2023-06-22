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Спасшийся из-под «Титаника» журналист поблагодарил русского пилота

Спасшийся при погружении к «Титанику» журналист поблагодарил русского пилота за спасение
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Тележурналист, бывший научный редактор ABC Майк Гильен, спасшийся при погружении к «Титанику», 21 июня поблагодарил российского пилота.

На фоне событий с батискафом, который пропал в Атлантическом океане, он вспомнил об аналогичном инциденте в 2000 году. Тогда подводный батискаф застрял в обломках «Титаника».

«Передайте, пожалуйста, от меня народу России, насколько сильно я им благодарен, за то, что со мной был прекрасный пилот Виктор. Он был пилотом во время нашего погружения на российском аппарате, с ним не было никаких неполадок, нам просто не повезло. Я хочу, чтобы вы знали, насколько я благодарен Виктору и всему российскому народу. Благодаря нему сегодня я жив. Если бы не его профессионализм, я бы не разговаривал с вами сегодня», — рассказал Гильен в беседе с «Известиями».

Сирена с «Титана»: продолжаются поиски батискафа с туристами
В толще воды раздаются странные стуки

Ранее в этот день Гильен выразил надежду на спасение экипажа пропавшего батискафа «Титан». По его мнению, на судне произошло нечто более серьезное, чем сбой со связью.

19 июня компания OceanGate Expeditions сообщила об исчезновении своего батискафа «Титан» с экипажем. Компания занимается доставкой туристов к обломкам «Титаника» на глубине 3,8 тыс. м.

Поиски охватили почти 26 тыс. кв. км. В подводном аппарате находятся пять человек. В их числе — британский миллиардер и исследователь Хэмиш Хардинг, а также пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд с сыном Сулейманом.

21 июня сообщалось, что экипажи спасателей услышали «акустическую обратную связь». Некий стук из океана на протяжении четырех часов был слышен каждые 30 минут. Позже телеканал NBC News уведомил, что зафиксированные звуки не являлись сделанными экипажем судна.

Тогда же исследователь подводного мира Дэвид Галло предположил, что пропавший в Атлантическом океане подводный аппарат «Титан» мог взорваться.

Также известно, что корпус батискафа имел технические проблемы, в частности демонстрировал признаки циклической усталости. На фоне этого его максимальная глубина погружения была снижена до 3 тыс. м.

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