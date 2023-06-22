Две части, предположительно, пропавшего в Атлантике батискафа найдены вместе с обломками

В Атлантическом океане на месте ранее обнаруженных обломков найдены две части, предположительно, пропавшего батискафа. Об этом 22 июня рассказал знакомый двух членов экипажа Дэвид Мирнс, который получил данные от президента «Клуба исследователей», где состояли пропавшие пассажиры.

«Это были рама для посадки и задняя панель батискафа», — распространил он сообщение президента клуба в группе в WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

По словам Мирнса, пропавший батискаф нестандартный, поэтому можно утверждать, что найденные части принадлежат именно этому аппарату. Кроме того, если корпус батискафа еще не найден, это говорит о том, что он разделился на части, отметил Мирнс.

Ранее 22 июня береговая охрана США сообщила, что на месте поиска батискафа «Титан», пропавшего в Атлантическом океане, с помощью дистанционно управляемого аппарата обнаружили неопознанные обломки. Полную информацию по ним пообещали предоставить в 22:00 мск.

19 июня компания OceanGate Expeditions, которая занимается доставкой туристов к обломкам «Титаника», сообщила об исчезновении своего батискафа «Титан» с экипажем. Он потерял связь с исследовательским судном «Полярный принц» примерно через один час 45 минут после погружения судна 18 июня утром.

На борту подводного судна находились пять человек. В их числе — британский миллиардер и исследователь Хэмиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд с сыном, а также французский пилот подводного плавания Поль-Анри Нарголе.

21 июня сообщалось, что корпус пропавшего батискафа имел технические проблемы, в частности демонстрировал признаки циклической усталости.

Тогда же стало известно, что экипажи спасателей услышали «акустическую обратную связь». Однако позднее береговая охрана США заявила, что расследование шумов с использованием специального подводного оборудования «дало отрицательные результаты».

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